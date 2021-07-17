Медведчук написал ответ Путину о будущем Украины и РФ • 270 • Украина

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук написал ответ на статью президента России об Украине. Политик полагает, что написанное российским лидером даёт жёсткую, но довольно правдивую оценку общей истории и современному состоянию украинской государственности.



По его мнению, Украина с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа. Киеву следует не «защищать» Европу от России ценой собственного существования, а отстаивать интересы своего народа и заниматься развитием страны. Так он рефлексировал на слова Путина об изъянах украинской государственности.



Первым серьёзным изъяном названо стремление властей построить моноэтническую страну без оглядки на национальное и культурное разнообразие. Насильственная украинизация и превращение в «анти-Россию» абсолютно не выгодны народу и навязаны внешним управлением Запада.



«Политика мононационального государства не может достичь главной цели, как на нынешнем этапе развития страны, так и на будущих этапах, а именно — „сшить‟ страну вокруг общей идеи, вернуть регионы, которые оказались неподконтрольны официальному Киеву, убедить жителей ОРДЛО в том, что Украина — это их дом, и здесь им рады. И никаким образом строительство мононационального государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс на Украину и Украину на Донбасс», — рассуждает он.



Второй изъян — разрыв с советским прошлым, ведь УССР являлась этапом становления украинской государственности. Денонсацию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной Медведчук назвал катастрофической ошибкой, имевшей значительные негативные последствия для граждан.



Третий изъян — отсутствие прагматичных соображений. Украина исходит из парадигмы вечного противостояния РФ и Запада, мол, пока последнему нужно антироссийское государство, его будут всячески поддерживать. Защита Европы от «российских варваров» — заведомо ложная цель. Нужно защищать интересы страны и народа, а не становиться жертвой западных интриг. В противном случае Украину может ожидать югославский сценарий.



«Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», — утверждает Медведчук.



Выход из положения политик видит в принципиальной смене концепции. Приоритетом должно быть не национальное достоинство, когда одна нация ставится выше другой, а права и свободы граждан. Государство, на его взгляд, нужно строить на основе безусловного приоритета закона, а не тотального правового нигилизма.



Украина уже давно стала не субъектом, а объектом мировой политики, и такое положение нужно исправлять. Ей следует стать мостом между Европой и Россией, а не ареной противостояния.



«Будущее украинского и российского народов, как и любых европейских народов, — во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении. Да, сегодня между Россией и Украиной есть конфликт. Но наша задача, как двух зрелых европейских стран, решить этот конфликт с обоюдной выгодой. И моя принципиальная и последовательная позиция, которой я никогда не изменял, лежит именно в плоскости переговоров и нахождения взаимных интересов. Если украинцы построят мост между Европой и Россией, то они будут нужны и Европе, и России. Если они будут строить стену, то эту стену обойдут и оставят нас наедине с ненужной стеной», — подчёркивает Медведчук.



В конце публикации лидер ОПЗЖ обратился к экономической составляющей. Украинская государственность несостоятельна без эффективного управления экономикой, социальной сферой. Нынешнюю власть он обвинил в беспомощности, поскольку у неё отсутствует должное понимание процессов в стране, ведь серьёзный анализ подменяется политическими штампами и «охотой на ведьм».



Завершил Медведчук свою статью фактическим призывом к смене существующей власти, а также отметил, что историческое единство русских и украинцев, их совместная история является прочным фундаментом для успешного будущего.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук написал ответ на статью президента России об Украине. Политик полагает, что написанное российским лидером даёт жёсткую, но довольно правдивую оценку общей истории и современному состоянию украинской государственности.По его мнению, Украина с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа. Киеву следует не «защищать» Европу от России ценой собственного существования, а отстаивать интересы своего народа и заниматься развитием страны. Так он рефлексировал на слова Путина об изъянах украинской государственности.Первым серьёзным изъяном названо стремление властей построить моноэтническую страну без оглядки на национальное и культурное разнообразие. Насильственная украинизация и превращение в «анти-Россию» абсолютно не выгодны народу и навязаны внешним управлением Запада.«Политика мононационального государства не может достичь главной цели, как на нынешнем этапе развития страны, так и на будущих этапах, а именно — „сшить‟ страну вокруг общей идеи, вернуть регионы, которые оказались неподконтрольны официальному Киеву, убедить жителей ОРДЛО в том, что Украина — это их дом, и здесь им рады. И никаким образом строительство мононационального государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс на Украину и Украину на Донбасс», — рассуждает он.Второй изъян — разрыв с советским прошлым, ведь УССР являлась этапом становления украинской государственности. Денонсацию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной Медведчук назвал катастрофической ошибкой, имевшей значительные негативные последствия для граждан.Третий изъян — отсутствие прагматичных соображений. Украина исходит из парадигмы вечного противостояния РФ и Запада, мол, пока последнему нужно антироссийское государство, его будут всячески поддерживать. Защита Европы от «российских варваров» — заведомо ложная цель. Нужно защищать интересы страны и народа, а не становиться жертвой западных интриг. В противном случае Украину может ожидать югославский сценарий.«Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», — утверждает Медведчук.Выход из положения политик видит в принципиальной смене концепции. Приоритетом должно быть не национальное достоинство, когда одна нация ставится выше другой, а права и свободы граждан. Государство, на его взгляд, нужно строить на основе безусловного приоритета закона, а не тотального правового нигилизма.Украина уже давно стала не субъектом, а объектом мировой политики, и такое положение нужно исправлять. Ей следует стать мостом между Европой и Россией, а не ареной противостояния.«Будущее украинского и российского народов, как и любых европейских народов, — во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении. Да, сегодня между Россией и Украиной есть конфликт. Но наша задача, как двух зрелых европейских стран, решить этот конфликт с обоюдной выгодой. И моя принципиальная и последовательная позиция, которой я никогда не изменял, лежит именно в плоскости переговоров и нахождения взаимных интересов. Если украинцы построят мост между Европой и Россией, то они будут нужны и Европе, и России. Если они будут строить стену, то эту стену обойдут и оставят нас наедине с ненужной стеной», — подчёркивает Медведчук.В конце публикации лидер ОПЗЖ обратился к экономической составляющей. Украинская государственность несостоятельна без эффективного управления экономикой, социальной сферой. Нынешнюю власть он обвинил в беспомощности, поскольку у неё отсутствует должное понимание процессов в стране, ведь серьёзный анализ подменяется политическими штампами и «охотой на ведьм».Завершил Медведчук свою статью фактическим призывом к смене существующей власти, а также отметил, что историческое единство русских и украинцев, их совместная история является прочным фундаментом для успешного будущего. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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