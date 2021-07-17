Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "...
Главная / Украина

Медведчук написал ответ Путину о будущем Украины и РФ

17 июля 2021, 08:40  •  270 • Украина

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук написал ответ на статью президента России об Украине. Политик полагает, что написанное российским лидером даёт жёсткую, но довольно правдивую оценку общей истории и современному состоянию украинской государственности.

По его мнению, Украина с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа. Киеву следует не «защищать» Европу от России ценой собственного существования, а отстаивать интересы своего народа и заниматься развитием страны. Так он рефлексировал на слова Путина об изъянах украинской государственности.


Первым серьёзным изъяном названо стремление властей построить моноэтническую страну без оглядки на национальное и культурное разнообразие. Насильственная украинизация и превращение в «анти-Россию» абсолютно не выгодны народу и навязаны внешним управлением Запада.

«Политика мононационального государства не может достичь главной цели, как на нынешнем этапе развития страны, так и на будущих этапах, а именно — „сшить‟ страну вокруг общей идеи, вернуть регионы, которые оказались неподконтрольны официальному Киеву, убедить жителей ОРДЛО в том, что Украина — это их дом, и здесь им рады. И никаким образом строительство мононационального государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс на Украину и Украину на Донбасс», — рассуждает он.

Второй изъян — разрыв с советским прошлым, ведь УССР являлась этапом становления украинской государственности. Денонсацию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной Медведчук назвал катастрофической ошибкой, имевшей значительные негативные последствия для граждан.

Третий изъян — отсутствие прагматичных соображений. Украина исходит из парадигмы вечного противостояния РФ и Запада, мол, пока последнему нужно антироссийское государство, его будут всячески поддерживать. Защита Европы от «российских варваров» — заведомо ложная цель. Нужно защищать интересы страны и народа, а не становиться жертвой западных интриг. В противном случае Украину может ожидать югославский сценарий.


«Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», — утверждает Медведчук.

Выход из положения политик видит в принципиальной смене концепции. Приоритетом должно быть не национальное достоинство, когда одна нация ставится выше другой, а права и свободы граждан. Государство, на его взгляд, нужно строить на основе безусловного приоритета закона, а не тотального правового нигилизма.

Украина уже давно стала не субъектом, а объектом мировой политики, и такое положение нужно исправлять. Ей следует стать мостом между Европой и Россией, а не ареной противостояния.

«Будущее украинского и российского народов, как и любых европейских народов, — во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении. Да, сегодня между Россией и Украиной есть конфликт. Но наша задача, как двух зрелых европейских стран, решить этот конфликт с обоюдной выгодой. И моя принципиальная и последовательная позиция, которой я никогда не изменял, лежит именно в плоскости переговоров и нахождения взаимных интересов. Если украинцы построят мост между Европой и Россией, то они будут нужны и Европе, и России. Если они будут строить стену, то эту стену обойдут и оставят нас наедине с ненужной стеной», — подчёркивает Медведчук.

В конце публикации лидер ОПЗЖ обратился к экономической составляющей. Украинская государственность несостоятельна без эффективного управления экономикой, социальной сферой. Нынешнюю власть он обвинил в беспомощности, поскольку у неё отсутствует должное понимание процессов в стране, ведь серьёзный анализ подменяется политическими штампами и «охотой на ведьм».

Завершил Медведчук свою статью фактическим призывом к смене существующей власти, а также отметил, что историческое единство русских и украинцев, их совместная история является прочным фундаментом для успешного будущего.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






270
Источник
Похожие новости
16 июля 2021, 06:00
See Breeze-2021: военнослужащая из США обвинила ВСУшников в домогательствах
16 июля 2021, 06:00
Рекордные продажи LADA на Украине. АвтоВаз спас ЗАЗ от банкротства
15 июля 2021, 16:15
Чем обернётся для Украины отставка Арсена Авакова
16 июля 2021, 06:00
На Украине хотят денег не только за «Северный поток-2» но и за «Турецкий поток»
15 июля 2021, 16:15
Украинскую землю скупят 50 000 китайцев с паспортами Незалежной
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
16 июля 2021, 06:00
See Breeze-2021: военнослужащая из США обвинила ВСУшников в домогательствах
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
16 июля 2021, 08:45
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.