Медведчук: МВФ превращает Украину в полуколонию

На фоне коронавирусного ажиотажа почти незамеченным осталось сообщение Всемирного банка о том, что в 2019 году украинские заробитчане переслали на Украину более 10% ВВП Украины — 15,8 млрд долларов США. Это гигантская для Украины сумма, которая во многом и обеспечила выживание украинцев в прошлом году, невзирая на антисоциальную политику государства.На это обратил внимание председатель Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук.Он подчеркнул, что сумма, поступившая от украинских заробитчан в 2019 году, более чем в 6 раз превосходит прямые иностранные инвестиции на Украину за 2019-й.По словам политика, в текущем году эти поступления существенно сократятся:«Всемирный банк прогнозирует значительное падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов в 2020-м из-за коронавируса. Больше всего объемы переводов сократятся для стран Европы и Центральной Азии. По оценке Всемирного банка, на 27,5%».Нардеп объяснил, чем для Украины могут обернуться эти потери:«Не менее 5% ВВП только на самой сумме поступлений в страну. К этому необходимо добавить: пособия по безработице (а, по оценке премьера Шмыгаля, из-за карантина в Украину вернулись 2 млн заробитчан); снижение потребительского спроса в стране. Эти и другие факторы формируют еще не менее 3% потерь ВВП».Медведчук выразил уверенность в том, что таким образом в Украине пытаются осуществить системное усиления экономического кризиса. Ведь резкое снижение поступлений от трудовых мигрантов и возвращение «заробитчан» в Украину в качестве безработных наряду с падением промышленного и сельскохозяйственного производства могут попросту добить страну.«Удельный вес продукции машиностроения в украинском экспорте в 2019-м снизился до 9,1%. При том, что доля зерна в украинском экспорте составляет 20,9%, удельный вес муки (простейшего продукта переработки зерна) в общем объеме экспорта – всего 0,4%», – напомнил парламентарий.«Под руководством МВФ Украина неуклонно превращается в сырьевой придаток Запада и де-факто в полуколонию. Преодоление этой полуколониальной зависимости – основная задача Украины. Без обретения суверенности, в том числе и в экономической политике, выход страны из системного кризиса невозможен», – резюмировал Медведчук.