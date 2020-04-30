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Медведчук: МВФ превращает Украину в полуколонию

30 апреля 2020, 18:10  •  7 • Украина


На фоне коронавирусного ажиотажа почти незамеченным осталось сообщение Всемирного банка о том, что в 2019 году украинские заробитчане переслали на Украину более 10% ВВП Украины — 15,8 млрд долларов США. Это гигантская для Украины сумма, которая во многом и обеспечила выживание украинцев в прошлом году, невзирая на антисоциальную политику государства.

На это обратил внимание председатель Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что сумма, поступившая от украинских заробитчан в 2019 году, более чем в 6 раз превосходит прямые иностранные инвестиции на Украину за 2019-й.

По словам политика, в текущем году эти поступления существенно сократятся:

«Всемирный банк прогнозирует значительное падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов в 2020-м из-за коронавируса. Больше всего объемы переводов сократятся для стран Европы и Центральной Азии. По оценке Всемирного банка, на 27,5%».

Нардеп объяснил, чем для Украины могут обернуться эти потери:

«Не менее 5% ВВП только на самой сумме поступлений в страну. К этому необходимо добавить: пособия по безработице (а, по оценке премьера Шмыгаля, из-за карантина в Украину вернулись 2 млн заробитчан); снижение потребительского спроса в стране. Эти и другие факторы формируют еще не менее 3% потерь ВВП».

Медведчук выразил уверенность в том, что таким образом в Украине пытаются осуществить системное усиления экономического кризиса. Ведь резкое снижение поступлений от трудовых мигрантов и возвращение «заробитчан» в Украину в качестве безработных наряду с падением промышленного и сельскохозяйственного производства могут попросту добить страну.

«Удельный вес продукции машиностроения в украинском экспорте в 2019-м снизился до 9,1%. При том, что доля зерна в украинском экспорте составляет 20,9%, удельный вес муки (простейшего продукта переработки зерна) в общем объеме экспорта – всего 0,4%», – напомнил парламентарий.

«Под руководством МВФ Украина неуклонно превращается в сырьевой придаток Запада и де-факто в полуколонию. Преодоление этой полуколониальной зависимости – основная задача Украины. Без обретения суверенности, в том числе и в экономической политике, выход страны из системного кризиса невозможен», – резюмировал Медведчук.

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