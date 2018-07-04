Медведчук: Киев ведет полномасштабное наступление на права русскоязычных граждан Украины

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КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Украины ведут полномасштабное наступление на права русскоязычных граждан и этим еще больше разделяют страну на два лагеря.

Такое мнение выразил в среду лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"Скандальная "языковая" статья закона об образовании, языковые квоты на радио и телевидении, ограничения на ввоз российских книг... Атаки на русский язык на Украине продолжаются. Закономерным следствием такой политики становится нарастание русофобской истерии, - написал он на своей странице в Facebook. - Вопреки статье 10 Конституции, которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины", в стране ведется полномасштабное наступление на права русскоязычных граждан".

Медведчук назвал очевидной "дискриминацию граждан Украины по признаку языка".

В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно седьмой статье закона, уже с этого учебного года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях, а с 2020 года весь процесс обучения с 1 класса должен перейти полностью на государственный язык.

Новую редакцию закона подвергли критике Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что данный закон является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

Кроме того, в начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию страны без соответствующего разрешения. Более того, в июне 2018 года специальная рабочая группа начала разработку законопроекта о полном запрете российской издательской продукции.