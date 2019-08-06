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Медведчук готов к союзу с любой партией ради мира в Донбассе
06 августа 2019, 20:24 • 60 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что готов к союзу с любой политсилой ради мира в Донбассе.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы будем союзниками любой политической силы, которая поставит задачу реализовать мир и прекратить боевые действия. Здесь мы не будем считаться ни с фракционной принадлежностью, ни с идеологией партии, хотя в основе нашей идеологии — именно мир на Донбассе», — указал он.
Ранее Медведчук оценил шансы команды президента Украины Владимира Зеленского достичь мира в стране.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News заявил, что по вопросу урегулирования в Донбассе украинский президент должен апеллировать не к России, а к администрации Донецка и Луганска.
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