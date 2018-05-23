Медведчук: давление на "РИА Новости Украина" стало апогеем борьбы Киева с неугодными СМИ

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украинская власть оказывает беспрецедентное наступление на свободу слова в стране. Об этом во вторник заявил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Медведчук считает, что давление на информагентство "РИА Новости Украина" стало апогеем борьбы с неугодными СМИ", - отметили в пресс-службе движения. По словам Медведчука, "обыски в редакции и арест [главного редактора] Кирилла Вышинского свидетельствуют о том, что "демократическая" власть готова бороться с инакомыслящими тоталитарными методами".

Лидер движения считает, что позиция официального Киева заключается в намерении "неугодные СМИ закрыть, инакомыслие искоренить". "И сколько бы во власти ни кричали о демократических принципах, свободе СМИ и конституционных правах граждан, - это не более чем громкие слова, которыми власть прикрывает беспрецедентно циничное наступление на свободу слова", - подчеркнул Медведчук.

На этом фоне он напомнил слова главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. "Он заявил, что с телеканалами, не поддерживающими проводимую властью политику, будет вестись бескомпромиссная борьба, в которой все средства хороши - от внеплановых проверок и расширения системы штрафов до лишения лицензий", - обратил внимание Медведчук. По его мнению, отсутствие осуждения такой позиции на уровне центральной власти "только подтверждает тот факт, что Украина окончательно свернула с пути демократического развития".

Служба безопасности Украины 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина", в центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, ему было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский городской суд постановил арестовать журналиста до 13 июля. Защита уже обжаловала приговор, так как Вышинский не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.