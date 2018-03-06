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Медведчук: членство в НАТО несет угрозу национальной безопасности Украины

06 марта 2018, 16:39  •  190 • Украина

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Членство Украины в ЕС и НАТО несет угрозу национальной безопасности и суверенитету страны.

Такое мнение высказал во вторник лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук.

"Разочарование в идеях "евромайдана" очевидно: сегодня евроатлантическую интеграцию поддерживает не более 43% населения. Власть же, не желая замечать плоды своих "трудов", кормит общество сказками о близком европейском рае и навязывает стране национальную идею в виде членства в ЕС и НАТО, несмотря на то, что это несет угрозу национальной безопасности и суверенитету", - заявил Медведчук на своей странице в Facebook.

По мнению политика, украинская власть и народ живут в параллельных реальностях. "Неотложный" законопроект о нацбезопасности, закрепляющий в качестве "фундаментальных национальных интересов Украины" членство в ЕС и НАТО, внесен в парламент. Спикер [Андрей Парубий] назвал его важным "как для реформы сектора госбезопасности, так и для существенного шага на пути в НАТО" и выразил надежду на быстрое принятие. Похоже, на Украине власть и народ живут в параллельных реальностях", - отметил Медведчук.

По его словам, украинцы пытаются выжить в условиях, которые создала бездарная команда евроинтеграторов, разорвав взаимовыгодное сотрудничество с традиционными партнерами и обвалив экономику страны. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду и определил как неотложный законопроект о национальной безопасности. По словам министра обороны Степана Полторака, законопроект регулирует основы и принципы государственной политики в сфере нацбезопасности и обороны с учетом членства в ЕС и НАТО, а также систему руководства вооруженными силами.

В свою очередь представитель президента в Раде, депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко отметила, что в проекте закона "четко определено, какие службы и учреждения будут входить к нацбезопасности и обороне, обеспечивать этот момент, - СБУ, Нацгвардия, вооруженные силы, спецназ и так далее". По ее словам, в законопроекте также определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО.

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