Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест, и он не последний, кого заденут репрессии власти. "Прокуратура стала политическим инструментом расправы", - считает украинский журналист Руслан Коцаба.

Украинский суд отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест. Его обвиняют в "госизмене", однако многие на Украине понимают, что власти используют прокуратуру в качестве политического инструмента, отмечает украинский журналист Руслан Коцаба.

Он напомнил, что Медведчука обвиняют в "государственной измене". При этом все чётко понимают, что никакого состава преступления нет и всё дело шито белыми нитками. А президент Украины Владимир Зеленский даже не пытается скрыть, что превратил правоохранительные органы в оружие для расправы над своими оппонентами.

Там не идёт речи о праве, независимой судебной власти, о соревновательном процессе со стороны защиты и обвинения на суде. Им плевать на Уголовный кодекс и Конституцию Украины. Сам гарант Конституции ею пренебрегает,

- цитирует Nation News слова Руслана Коцабы.

Коллеги журналиста отмечают, что Медведчук вряд ли станет последним, против кого власть применит "репрессии". Потому что его пример вдохновил других противников действующей власти, а рейтинги президента Украины продолжают падать.