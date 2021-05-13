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Медведчук - не последний: На Украине предсказывают новые репрессии

13 мая 2021, 23:00  •  60 • Политика
Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест, и он не последний, кого заденут репрессии власти. "Прокуратура стала политическим инструментом расправы", - считает украинский журналист Руслан Коцаба.
Украинский суд отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест. Его обвиняют в "госизмене", однако многие на Украине понимают, что власти используют прокуратуру в качестве политического инструмента, отмечает украинский журналист Руслан Коцаба.
Он напомнил, что Медведчука обвиняют в "государственной измене". При этом все чётко понимают, что никакого состава преступления нет и всё дело шито белыми нитками. А президент Украины Владимир Зеленский даже не пытается скрыть, что превратил правоохранительные органы в оружие для расправы над своими оппонентами.
Там не идёт речи о праве, независимой судебной власти, о соревновательном процессе со стороны защиты и обвинения на суде. Им плевать на Уголовный кодекс и Конституцию Украины. Сам гарант Конституции ею пренебрегает,
- цитирует Nation News слова Руслана Коцабы.
Коллеги журналиста отмечают, что Медведчук вряд ли станет последним, против кого власть применит "репрессии". Потому что его пример вдохновил других противников действующей власти, а рейтинги президента Украины продолжают падать.

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