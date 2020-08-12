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"Медведь на велосипеде". Политолог о новом всплеске "русской темы" в США
12 августа 2020, 07:50 • 121 • Аналитика
Президент США Дональд Трамп назвал неправдой заявления своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что он доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем разведке США.
"Джон Болтон, один из глупейших людей, которых я когда-либо встречал в правительстве, <…> часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю (президенту, – ред.) России Владимиру Путину больше, чем тем, кто (работает, – ред.) в наших разведывательных агентствах. В то время как это, конечно, неправда", – написал американский лидер в Twitter.
Ранее Болтон рассказал о гневе Трампа, когда тот получал доклады разведки, связанные с Россией. Он также добавил, что согласен с другими бывшими чиновниками, которые заявляют, что президент не хотел слышать негативную информацию о Путине. По словам Болтона, "все понимали характер деятельности России, возможно, кроме президента".
Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik предположил, как долго еще в США будет муссироваться тема о так называемом "русском вмешательстве" в дела страны.
Он полагает, что в этом отношении экс-советник Трампа лишь следует общей вашингтонской тенденции видеть во всем происки России.
Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего был уволен. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах на политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.
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