"Медведь на велосипеде". Политолог о новом всплеске "русской темы" в США

Президент США Дональд Трамп назвал неправдой заявления своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что он доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем разведке США.

"Джон Болтон, один из глупейших людей, которых я когда-либо встречал в правительстве, <…> часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю (президенту, – ред.) России Владимиру Путину больше, чем тем, кто (работает, – ред.) в наших разведывательных агентствах. В то время как это, конечно, неправда", – написал американский лидер в Twitter.

Ранее Болтон рассказал о гневе Трампа, когда тот получал доклады разведки, связанные с Россией. Он также добавил, что согласен с другими бывшими чиновниками, которые заявляют, что президент не хотел слышать негативную информацию о Путине. По словам Болтона, "все понимали характер деятельности России, возможно, кроме президента".

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik предположил, как долго еще в США будет муссироваться тема о так называемом "русском вмешательстве" в дела страны.

"А зачем им заканчивать эту тему? На самом деле Трамп сам виноват, что эта "русская тема" постоянно муссируется. Есть целый ряд людей в США, которые, очевидно, совершили государственное преступление, фальсифицируя это "русское дело" с самого начала, там были довольно высокопоставленные сотрудники ФБР и Минюста, ими занимается генеральный прокурор (Уильям) Барр. Все уже опубликовано в американской прессе – это был если не заговор с целью свержения законно избранного президента, то других федеральных преступлений там столько, что лет по 20 светит как минимум десяти людям. Полно народа, который должен был бы уже давно давать показания в присутствии адвоката где-нибудь в темной комнатке в ФБР. Но этого не делается... И все это будет продолжаться до тех пор, пока эти люди не сядут", – считает Дмитрий Дробницкий.

Он полагает, что в этом отношении экс-советник Трампа лишь следует общей вашингтонской тенденции видеть во всем происки России.

"Болтон во всем этом не участвовал, но как человек старой неоконсервативной закваски он должен повторять вслед за истеблишментом. Что он и делает. Не то чтобы он был глуп, но он как медведь на велосипеде – хорошо едет только по прямой, поворачивать, маневрировать – это не для него", – заключил Дмитрий Дробницкий.

Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего был уволен. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах на политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.