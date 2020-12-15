«Медведь – русский, Дед Мороз – советский». Будни киевского дурдома

Руководитель организатора праздников «Folk Ukraine» Игорь Добруцкий разочарован, что идею со шляпой на новогодней елке в Киеве в рамках концепции «Волшебный лес» ему не дали довести до конца.Об этом он заявил в интервью киевской интернет-газете «Страна».Напомним, что после негативных критических комментариев в соцсетях шляпу с елки сняли.«Мне лично обидно, что я не отстоял идею. Не понимаю, что оскорбительного в шляпе нашли некоторые граждане. Это всего-навсего творчество. На новогодней елке не должно быть ни политики, ни религии – это новогодняя сказка. Нельзя ее так всерьез воспринимать, как восприняли некоторые взрослые. Мы сделали это для детей.Традиционных елок в Киеве будет десять как минимум. А одна елка должна была быть для детей. У нас же сейчас какая тенденция – либо пирамиды, либо треугольники, либо LED-экраны – вот такие елки. Хотелось сделать что-то необычное», – сказал Добруцкий.Он отмечает, что вместе с негативными комментариями ему в личку писали и слова поддержки.«У нас же сейчас время какое: медведя на елку нельзя – он русский. Деда Мороза нельзя – он советский. То нельзя, это нельзя – для творчества вообще ничего не осталось!», – говорит собеседник издания.источникТакже его внимание обратили, что многие умудрились усмотреть в этой шляпе ведьмачество и даже надругательство над Софией Киевской.«Да-да. А это говорит о чем? Что люди верят в ведьм. Они их боятся, или что? У Бога нет ведьм. Есть просто вера в него. А то, что касается традиций – для этого есть места, куда люди приходят на Рождество для их соблюдения. Когда ставят Дидуха. Это есть, и от этого никуда не уйти. Но это должны обустраивать и пропагандировать другие – не мы», – сказал Добруцикй.Отметим, что идею со шляпой на елке раскритиковали в созданной из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата ПЦУ. Кроме того, российский политолог Дмитрий Куликов также посчитал шляпу на елке колдовским символом.