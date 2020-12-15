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«Медведь – русский, Дед Мороз – советский». Будни киевского дурдома

15 декабря 2020, 22:10  •  181 • Украина

Руководитель организатора праздников «Folk Ukraine» Игорь Добруцкий разочарован, что идею со шляпой на новогодней елке в Киеве в рамках концепции «Волшебный лес» ему не дали довести до конца.

Об этом он заявил в интервью киевской интернет-газете «Страна».

Напомним, что после негативных критических комментариев в соцсетях шляпу с елки сняли.

«Мне лично обидно, что я не отстоял идею. Не понимаю, что оскорбительного в шляпе нашли некоторые граждане. Это всего-навсего творчество. На новогодней елке не должно быть ни политики, ни религии – это новогодняя сказка. Нельзя ее так всерьез воспринимать, как восприняли некоторые взрослые. Мы сделали это для детей.

Традиционных елок в Киеве будет десять как минимум. А одна елка должна была быть для детей. У нас же сейчас какая тенденция – либо пирамиды, либо треугольники, либо LED-экраны – вот такие елки. Хотелось сделать что-то необычное», – сказал Добруцкий.

Он отмечает, что вместе с негативными комментариями ему в личку писали и слова поддержки.

«У нас же сейчас время какое: медведя на елку нельзя – он русский. Деда Мороза нельзя – он советский. То нельзя, это нельзя – для творчества вообще ничего не осталось!», – говорит собеседник издания.
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Также его внимание обратили, что многие умудрились усмотреть в этой шляпе ведьмачество и даже надругательство над Софией Киевской.

«Да-да. А это говорит о чем? Что люди верят в ведьм. Они их боятся, или что? У Бога нет ведьм. Есть просто вера в него. А то, что касается традиций – для этого есть места, куда люди приходят на Рождество для их соблюдения. Когда ставят Дидуха. Это есть, и от этого никуда не уйти. Но это должны обустраивать и пропагандировать другие – не мы», – сказал Добруцикй.

Отметим, что идею со шляпой на елке раскритиковали в созданной из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата ПЦУ. Кроме того, российский политолог Дмитрий Куликов также посчитал шляпу на елке колдовским символом.

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