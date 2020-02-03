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Медучреждения Украины проведут учения из-за коронавируса

03 февраля 2020, 14:54  •  11 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство обязало медицинские учреждения страны провести учения по готовности принять потенциальных больных в связи со вспышкой нового типа коронавируса.
 
© Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом он сообщил в Facebook.

«Больницы должны подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании. Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных», — написал он.

Он отметил, что Министерство здравоохранения страны должно проконтролировать весь процесс и помочь методологически.

Ранее Гончарук поручил ряду министерств разработать план и организовать эвакуацию украинцев из Китая из-за коронавируса.

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