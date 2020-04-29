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Медсестра из Швеции рассказала о 13-часовых сменах, гибели коллег и развенчала мифы о возрасте тяжёлых больных COVID-19
29 апреля 2020, 13:10 • 144 • В мире
Уроженка Эстонии Эве Спорронг работает в Швеции медицинской сестрой. Её смены в отделении интенсивной терапии длятся по 13 часов. Приходится и смерть коллег видеть, и подключать к ИВЛ молодых. Медсестра развенчала мифы о возрасте тяжёлых больных с COVID-19.
Сорокалетняя медсестра призналась: с коллегами приходится много разговаривать, чтобы как-то поддержать друг друга. Пытается помочь справиться со стрессом и администрация больницы: медикам предоставили психологическую помощь, возможность обсудить своё состояние со специалистами.
В интервью изданию Oma Maitse Спорронг рассказала, что сложно постоянно останавливать себя, чтобы ни к чему не прикасаться лишний раз. Недавно её коллега заразился коронавирусной инфекцией в том же отделении, где она работает. Пациенты кашляют, частицы вируса перемещаются по воздуху, на 100% защитить себя персонал не может. Эве считает, что риск заразиться всегда высок. Она рассказала о смерти 40-летнего коллеги от COVID-19, у которого не было ни одного хронического заболевания.
Среди пациентов Спорронг был молодой человек 21 года, у которого болезнь протекала в крайне тяжёлой форме. Другой сложный случай - 29-летняя беременная женщина. Её пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
"То, что этой болезнью заболевают только старые и больные, - это миф", - подчеркнула медсестра.
Её смена длится 13 часов: начинается в 19:00 и заканчивается в 8:00. И таких смен подряд три. Потом даётся один свободный день. Эве признаётся: этот график невероятно изматывает. Она чувствует, что после четырёх недель в таком режиме нуждается в паузе.
"Ты никогда не знаешь, что принесут следующие сутки. Мы живём одним днём", - пояснила она.
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