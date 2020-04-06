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Медперсонал больницы в США напал на русских журналистов. Спецкор показал "героя" лицом

06 апреля 2020, 22:35  •  74 • В мире
Один из сотрудников медперсонала ньюйоркской больницы напал на съёмочную группу ВГТРК, когда русские журналисты брали интервью у врача Ираклия Бузиашвили, сокурсника Дениса Проценко, главврача больницы в Коммунарке. Журналист Валентин Богданов показал напавшего на них "героя" лицом, опубликовав видео в YouTube.
Что стало причиной нападения одного из сотрудников медперсонала ньюйоркской больницы на русских журналистов в разгар интервью с местным врачом, не говорится. Видео нападения на свою группу собкор ВГТРК Валентин Богданов опубликовал в YouTube, показав "героя" лицом.
Тот попытался помешать интервью, которое журналисты брали у врача Ираклия Бузиашвили, сокурсника Дениса Проценко, главврача больницы в Коммунарке. Причём проходили съёмки довольно далеко от самой клиники, на улице.
Сам Богданов позже уточнил у себя в авторском Telegram-канале, что "никакого материального и физического вреда нападавший, к счастью, нам не нанёс". Однако журналист посчитал, что "страна (в том числе и его родная, то есть США) должна, думаю, знать своего "героя"".
"Полагаю также, что руководству больницы, где работает этот персонаж, не мешало бы обратить внимание на столь рьяного сотрудника, что позволяет себе прыгать на иностранных журналистов даже далеко за территорией госпиталя, - отметил Богданов. - Я не о премии квартальной говорю".
Под его видео в YouTube с моментом нападения кто-то посчитал, что речь идёт о "нервах", правда, без уточнений. Были и те, кто напомнил американцам о пресловутой "свободе слова".
"Ещё кто-нибудь будет продолжать доказывать нам, что США и свобода слова - "близнецы-братья"? Такой вопрос следует не только из этого сюжета, конечно. Это просто ещё одно подтверждение актуальности подобного интереса", - отметил под видеозаписью Сергей Горшков.

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