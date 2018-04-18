Медовому месяцу между Германией и Францией пришёл конец

Макрон примеряет роль европейского лидера, но немцы не намерены поддерживать его затеи с ущербом для себя

Хотя участники военной акции против Сирии (США, Британия, Франция) не скрывали своей цели оказать давление на Россию, через несколько дней западные лидеры, словно по команде, завели речь о диалоге с Россией. Громче других со свойственным ему апломбом выдвигал инициативы французский президент Эмманюэль Макрон. Немецкая пресса по этому поводу сыронизировала: «Предложения, которые вытащены [Макроном] на свет, словно из шляпы волшебника, давно известны… Нужно сказать прямо: эти лихорадочные инициативы – пиар чистой воды. Макрон пытается представить из себя великого политика мирового уровня. Но в одиночку – без прикрытия со стороны Вашингтона или без выступления плечом к плечу с главой немецкого правительства Меркель – у него мало что выйдет».

В случае с Вашингтоном Макрон явно перегнул палку: принялся утверждать, будто «переубедил» американского президента выводить войска из Сирии. Слова «мы переубедили» прозвучали двусмысленно: то ли мы вместе с госпожой Мэй, то ли мы, Макрон, президент Пятой республики. Так или иначе, Белый дом не замедлил опровергнуть это заявление.

Макрон рассказывает журналистам Mediapart и RMC-BFMTV, как он переубедил Трампа

Между тем на германо-французском фронте, несмотря на многократные уверения обеих сторон в стремлении укрепить союз, заложенный легендарными национальными лидерами Аденауэром и де Голлем, складывается впечатление, что действительность от этого далека. «Мы находимся в нижней точке», – цитирует интернет-портал EURACTIV[1] анонимного французского дипломата, прокомментировавшего состояние двусторонних отношений.

Французские эксперты в наступлении «трудной фазы» в отношениях с Германией упрекают немцев: они-де не проявляют гибкости, а гнут своё по принципу Germany First. Директор Института Жака Делора говорит о разочаровании во Франции немецким бойкотом предложений о реформах Евросоюза: вопреки ожиданиям Германия «повернулась спиной» и в итоге «мотор» интеграции работает вхолостую. А на совместной германо-французской пресс-конференции, состоявшейся 23 марта, журналист французской Liberation задал провокационный вопрос: не слишком ли много немцев возглавляют европейские структуры (в числе прочего французы недовольны назначением на пост генерального секретаря Еврокомиссии немецкого юриста Мартина Зельмайра)?

На заседании Совета ЕС по иностранным делам16 апреля в Люксембурге Германия, по выражению французских журналистов, вновь «торпедировала» идею создания европейского валютного фонда. Директор берлинского филиала Института Жака Делора написал в связи с этим в «Твиттере», что медовому месяцу между Францией и Германией пришёл конец.

Соперничество действительно налицо: французский президент примеряет на себя роль европейского лидера, но немцы не намерены поддерживать его затеи с ущербом для своей экономики. Резонно не спешить и с созданием единого бюджета ЕС – по крайней мере до урегулирования финансовой стороны выхода Великобритании из Евросоюза. Поэтому Берлин дал понять, что принятие плана реформы Евросоюза в конце июня, на что рассчитывал Макрон, нереально.

В этих условиях Сирия может уйти для немецкой дипломатии на второй план – тем более что, положа руку на сердце, влияние немцев на Ближнем Востоке эфемерно. Непостоянство оценок министра иностранных дел Германии Хайко Мааса это подтверждает. Накануне заседания в Люксембурге Маас высказался за мирную инициативу, хотя бы в обход ООН, – ведь Россия «заблокировала» Совет Безопасности. Отметим, что подобное пренебрежение нормами международного права не свойственно немецкой дипломатии и, казалось бы, не к лицу Хайко Маасу – дипломированному юристу. Затем тот же Маас признал, что без России запустить мирный процесс в Сирии невозможно – «нравится это кому-нибудь или нет» (интересно, нравится ли самому Маасу?). А после заседания в Люксембурге внезапно заявил, что центральную роль в урегулировании должна играть ООН: мол, «международный формат влиятельных государств» в рамках ООН – «дорога, по которой мы хотим идти вместе». Вместе с кем? Это загадка.

Оценивая начало деятельности Мааса на посту министра иностранных дел Германии, Spiegel допускает, что при новом министре Германия может склониться к более жёсткому курсу в отношениях с Россией. Такой поворот означал бы отказ от традиций СДПГ, к которому в партии готовы отнюдь не все. Газета Frankfurter Rundschau (считается близкой к СДПГ) пишет, что Германии следовало бы занять самостоятельную позицию по сирийскому вопросу. После твита американского президента «Давай, Россия, готовься!» следовало срочно созвать Европейский совет для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Вместо этого европейские лидеры вынуждены теперь оправдываться перед парламентами своих стран, не слишком убедительно доказывая, что они действовали не по указке Вашингтона, а в собственных национальных интересах (на это особенно напирала Тереза Мэй).

Пока в европейских верхах разбираются в своих чувствах, немецкие социологи оперативно провели опрос и выяснили, что подавляющее большинство населения крупнейшей страны Европейского союза – Германии – выступает за диалог между Россией и Западом:

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Отношения с Россией внушали беспокойство 61 проценту немцев ещё по данным опроса в начале апреля, то есть до ракетного обстрела сирийских объектов. В этих условиях газета немецкой Левой партии Neues Deutschland назвала циничным призыв Запада к диалогу с Россией, если он обставлен ультимативными условиями. Линию Макрона в газете уподобили действиям комиссара Жува из французской комедии 60-х годов «Фантомас»: стреляем – договариваемся – стреляем – договариваемся… Это было бы смешно, когда бы не было так грустно: ведь герой, блестяще сыгранный Луи де Фюнесом, выделывал свои номера на экране в кинокомедии, а Макрон – на сцене мировой политики.