Медотвод - тоже QR-код. Первый регион России отказался от жёстких требований

В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду. Пока это первый опыт в России.

Жители Амурской области, не сделавшие прививку от коронавируса по медицинским показаниям, смогут получить справку о противопоказаниях к вакцинации. Таким образом, и они теперь вправе посещать места, где действует система кодов. О решении в своём аккаунте в Instagram сообщил губернатор Василий Орлов:

Принято решение приравнять официальный медотвод к QR-коду.

Кроме того, пройти в публичные места можно, сделав ПЦР-тест: если вы здоровы, то двери открыты.

О приравнивании медицинского отвода к QR-коду люди просили неоднократно, добавил глава региона. Решение, как считает Орлов, своевременное. А изменения в местное законодательство уже внесены.