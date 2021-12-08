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Медотвод - тоже QR-код. Первый регион России отказался от жёстких требований
08 декабря 2021, 13:00 • 136 • Политика
В Приамурье медотвод приравняли к QR-коду. Пока это первый опыт в России.
Жители Амурской области, не сделавшие прививку от коронавируса по медицинским показаниям, смогут получить справку о противопоказаниях к вакцинации. Таким образом, и они теперь вправе посещать места, где действует система кодов. О решении в своём аккаунте в Instagram сообщил губернатор Василий Орлов:
Кроме того, пройти в публичные места можно, сделав ПЦР-тест: если вы здоровы, то двери открыты.
О приравнивании медицинского отвода к QR-коду люди просили неоднократно, добавил глава региона. Решение, как считает Орлов, своевременное. А изменения в местное законодательство уже внесены.
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