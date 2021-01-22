Медлительность ЕС заставила Венгрию действовать самостоятельно: "Спутник V" одобрен регулятором

Венгерский портал Index сообщил, что регулятор изучил всю документацию по "Спутнику V" и одобрил применение вакцины на территории страны. Но массовые поставки препарата не будут начаты до тех пор, пока не станут известны данные ряда исследований, которые проводит Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии.

Детали закупки "Спутник V" у России и её доставки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудит, когда прибудет в Россию 22 января. В ходе визита он проработает с главой МИД РФ Сергеем Лавровым взаимодействие двух государств, направленное на борьбу с COVID-19.

Так как Венгрия входит в Евросоюз, вакцинация может быть запущена после сертификации "Спутника V" Европейским агентством по лекарственным препаратам. В случае чрезвычайной ситуации власти могут принять решение о выводе вакцины на свой рынок в обход этого правила. Но при этом венгерское правительство берёт на себя полную ответственность за такие действия.

Медлительность ЕС заставила Венгрию действовать самостоятельно, заявлял в начале января Виктор Орбан, венгерский премьер. Напомним, что именно Венгрия была первым государством Евросоюза, куда привезли образцы "Спутника V". Это произошло ещё в ноябре прошлого года.