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Медленное авто – быстрые пули: последний день короля Югославии

09 октября 2020, 04:40  •  91 • Аналитика
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автомобиль с открытым верхом двигался со скоростью 4 км/ч. Его сопровождали два жандарма верхом. Человек из толпы на обочине без труда вскочил на подножку и начал стрелять в пассажира. 9 октября 1934 года в Марселе был убит король Югославии Александр I Карагеоргиевич.
Медленное авто – быстрые пули: последний день короля Югославии
03:00
"Оберегайте мою Югославию", – сказал король и умер. Тот, к кому он обращался, скончался от ранения. Это был глава МИД Франции Луи Барту. Двойное убийство совершил болгарский террорист Владо Черноземский.
Вторая жертва – главная
Александр прибыл в Марсель на миноносце с личной охраной – французы сказали, что обо всем позаботятся сами. Три ошибки сделали сразу. Машина для VIP-персоны не была бронированной. Шофер пренебрег протоколом, по которому должен был ехать со скоростью 20 км/ч. Эскорт мотоциклистов отменили. У Луи Барту были на это свои причины. Пригласив короля Александра, он хотел подчеркнуть радушие Франции по отношению к Югославии. Барту мечтал создать блок в противовес Германии и всему европейскому фашизму. Рассчитывал, что Франция станет оплотом антинемецких сил. Просчитался. После смерти его пост во французском правительстве занял человек, фактически сдавший Гитлеру Париж. Да и сама смерть вызвала вопросы. В Луи Барту вошла пуля не из пистолета террориста. Она была похожа на те, которыми стреляли французские полицейские. Кроме того, поврежденную руку министра "случайно" перевязали не выше, а ниже ранения. Он умер от кровопотери.
© Depositphotos / friday
Политика, опасная для жизни
Теракт против Александра Карагеоргиевича готовили две террористические группы. Это болгары из "Внутренней македонской революционной организации" и усташи: хорватские националисты, которых поддерживала фашистская Италия. Говорит историк Третьего рейха Константин Залесский:
"Усташи имели также связи с германской военной разведкой. Получив от них информацию, абвер мог предупредить о подготовке преступления – организовать, например, утечку сведений. Но этого сделано не было. Германию устраивало убийство короля Александра. В нем был заинтересован и Гитлер, хотя в тот момент он еще не имел возможности инициировать подобные мероприятия".
© РИА Новости / Константин Чалабов
Король Александр олицетворял усиление славян на Балканах. Как серб симпатизировал русским. В Югославии их было много после революции 1917-го, и всех беженцев уравнивали в правах с коренным населением. В отличие от Франции, где дворяне из России шли в таксисты и курьеры, в Югославии они работали по своим профессиям. Но вдруг оказалось, что проводить политику в ущерб немецкому влиянию, опасно для жизни.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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