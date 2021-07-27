Медленно — неверно: власти ускорят оказание помощи пострадавшим от ЧС

Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. О на должна скоординировать работу федеральных и региональных властей. Об этом премьер заявил на совещании в Южно-Сахалинске. Также глава кабмина поручил профильным ведомствам сформировать оперативные бригады, которые будут приезжать на место событий для быстрого решения проблем пострадавших граждан . Они неоднократно жаловались на трудности с получением компенсаций, сообщили «Известиям» в Совфеде. В аппарате вице-премьера Юрия Трутнева отметили, что в МЧС уже направлен запрос на изучение возможности усреднения суммы компенсации, и это также позволит ускорить процесс оказания помощи пострадавшим.

Поменьше бюрократии

Природные катаклизмы можно прогнозировать, но их нельзя избежать, отметил Михаил Мишустин на совещании с членами правительства и главами регионов Дальнего Востока. Оно прошло в очном формате: премьер совершает турне по федеральному округу. Паводки и пожары для этих территорий уже стали ежегодными проблемами. Поэтому глава кабмина подчеркнул: самое важное — обеспечить безопасность населения .

Ликвидацией последствий паводков все еще занимаются Забайкальский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области. Председатель правительства поручил региональным чиновникам ускорить оценку ущерба от паводков, чтобы пострадавшие получили помощь как можно быстрее .

— Поменьше бюрократии, чтобы людям не пришлось бегать за справками , — обратился Михаил Мишустин к главам субъектов на совещании по ликвидации последствий ЧС на территории Дальнего Востока.

Раздача гуманитарной помощи, организованная органами МЧС для жителей пострадавшего от наводнения города Шилка Забайкальского края Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Кабмин работает над упрощением процесса оказания помощи пострадавшим людям, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Юрия Трутнева . Например, сейчас возмещение ущерба может быть полным или частичным, то есть граждане получают выплаты в размере 100 тыс. и 50 тыс. рублей. Иногда подсчет бывает субъективным и отнимает много времени, поэтому зампред правительства попросил МЧС изучить возможность усреднения этой цифры .

Достаточно сложная ситуация с пожарами сейчас сложилась и в Якутии, отметил премьер. Кабмин уже выделил дополнительно почти 400 млн рублей на борьбу со стихией, всего же в 2021 году на это заложено около 3 млрд. Для стабилизации ситуации требуется использовать как можно больше авиатехники и следить за уровнем запасов топлива для самолетов и пожарных машин.

В лесах Якутии почти четыре недели — с 23 июня — действует режим ЧС. За это время от огня пострадали почти 1,5 млн га территории, а дым от лесных пожаров уже достиг Сахалина и Магадана. На борьбу со стихией стягивают пожарных со всей страны. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» На помощь якутским парашютистам-десантникам прибыли дополнительные силы из федеральной авиалесоохраны, а также из Сибирского, Дальневосточного и Уральского округов Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» По данным МЧС России, на территории Якутии сейчас действует 205 природных пожаров, а площадь активного горения превышает 2 тыс. га Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Ситуацию осложнили грозы, пришедшие в регион в конце июня — начале июля. В некоторые дни здесь возникало по 60 и более новых возгораний Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Парашютистам-десантникам приходится работать в глухой тайге вручную — здесь нет дорог и доставка наземной техники невозможна Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Самый эффективный способ остановки и ликвидации крупного пожара — контролируемый отжиг Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Чтобы отсечь стихийный огонь, навстречу ему пускают контролируемое пламя по минерализованным полосам голой земли, с которых удаляют всё, что может гореть, включая перегнойный слой Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Минерализованные полосы длиной до 2 км группа из 5-6 человек прокладывает при помощи лопат и топоров-мотыг за день Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Полосы ведут четко по плану — чтобы соединить их с природными преградами для огня, ручьем или рекой Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Мелкие очаги огня пожарные засыпают землей и заливают водой из ранцевых лесных огнетушителей. Их вес с водой — до 20 кг Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» За день по нехоженой тайге каждый парашютист-десантники переносит на себе порядка полтонны воды Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Помимо колоссальной физической нагрузки, военные страдают от жары и гнуса Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Бывает, что из-за дыма вертолет не может вовремя доставить продукты и приходится включать режим жесткой экономии Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Действенную помощь огнеборцам оказывают летчики-наблюдатели федеральной авиалесоохраны Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» С начала июля авиаторы с помощью специального самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон» искусственно вызывают дожди над охваченными огнем участками "Почему бы коллеге не почитать?": Бывший пресс-секретарь Зеленского нашла себе читателя в Кремле Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

В России площадь, пройденная огнем с 1 января, составила 4,5 млн га, при этом на Дальний Восток приходится 3,9 млн, сообщили «Известиям» в аппарате главы Минприроды. Неделю назад данные информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза свидетельствовали о том, что почти за семь месяцев огонь прошел по территории России свыше 10 млн га.

Свои штабы

Природные катастрофы не учитывают региональные границы, поэтому Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке . Предполагается, что структура будет координировать усилия федеральных органов и региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий ЧС. Комиссию возглавил вице-премьер Юрий Трутнев. Чтобы сформировать общие подходы к борьбе с последствиями стихии, могут быть созданы и локальные органы.

— В целях обеспечения единства управления при ликвидации ЧС предлагается в каждом регионе при комиссиях по чрезвычайным ситуациям создать постоянно действующие оперативные штабы , руководство которыми возложить на начальников территориальных органов МЧС России, — заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Работы по берегоукреплению вблизи села Марково у реки Амур Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Амурской области

Эффективно работать с такими проблемами дистанционно невозможно. Профильные ведомства, как отметил Михаил Мишустин, должны не только получать сводки в Москве, но и лично контролировать происходящее. Премьер поручил ведомствам сформировать оперативные бригады, которые будут приезжать на место для быстрого решения проблем пострадавших граждан .

— Необходимо выезжать на места, общаться с людьми, они должны чувствовать вашу и нашу поддержку, и в связи с этим я попросил бы формировать небольшие бригады, в том числе состоящие из представителей федеральных органов исполнительной власти, и регулярно выезжать на места. Я попросил бы здесь особого участия Министерства финансов, поскольку ситуации чрезвычайные, деньги надо выделять быстро из Резервного фонда, и такие решения нам необходимы на сегодняшний день практически во всех регионах, где случились ЧС , — подчеркнул председатель правительства.

В Совфеде в целом положительно оценили эти предложения. Пострадавшим во время ЧС действительно сложно получить господдержку, сказал «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике, сенатор от Амурской области Иван Абрамов . Граждане чаще всего жалуются на то, что им приходится собирать много бумаг о повреждениях жилища: например, фиксировать, на какой уровень поднялась вода при паводке, уточнять, все ли проживающие зарегистрированы в доме. На все это зачастую уходят недели . Обращаются и фермеры, которым приходится практически выбивать деньги из страховых компаний — те, пытаясь избежать выплат, используют юридические уловки. Политик надеется, что принятые меры позволят изменить эту практику.

Безалаберность с красивыми картинками

Накануне глава кабмина заявил о возможном создании свободной таможенной зоны на Курилах для увеличения товарооборота и привлечения инвесторов. Достигнуть этих целей позволит и единая дальневосточная авиакомпания, которая создается на основе уже имеющейся «Авроры» . Ее появление предполагает консолидирование активов авиационной отрасли региона, которые не очень мощны и финансово стабильны по отдельности, пояснил «Известиям» генеральный директор предприятия Константин Сухоребрик.

На субсидирование льготных пассажирских авиаперевозок между регионами ДФО в 2021 году выделили 1,58 млрд рублей , сообщил Михаил Мишустин на встрече с представителями авиабизнеса. Местные жители должны иметь возможность купить билеты на путешествия внутри региона, поэтому их стоимость не может превышать 10,9 тыс. рублей, напомнил председатель правительства.

Однако возведение транспортной инфраструктуры в Южно-Сахалинске сильно замедлилось . Премьер посетил строящийся комплекс аэропорта имени Чехова, который должен заработать в 2022-м и обеспечить пропускную способность до 5 млн пассажиров в год.

— Этот транспортный узел связан с остальными регионами Дальнего Востока. При этом на 60% работ подрядчик куда-то испарился, и это называется безалаберностью. И заново этот цикл с красивыми картинками. Нужно очень жестко контролировать исполнение . Губернатор уверен, что будут более жестко вести этот проект. Обязательно к 2022 году, чтобы мы доделали этот проект, эту историю нужно исправлять. Сахалин нуждается в этом, — заявил глава кабмина, отметив, что горизонт планирования на такие объекты не должен превышать трех лет.