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Медленно — неверно: власти ускорят оказание помощи пострадавшим от ЧС
27 июля 2021, 18:55 • 61 • Политика
Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Она должна скоординировать работу федеральных и региональных властей. Об этом премьер заявил на совещании в Южно-Сахалинске. Также глава кабмина поручил профильным ведомствам сформировать оперативные бригады, которые будут приезжать на место событий для быстрого решения проблем пострадавших граждан. Они неоднократно жаловались на трудности с получением компенсаций, сообщили «Известиям» в Совфеде. В аппарате вице-премьера Юрия Трутнева отметили, что в МЧС уже направлен запрос на изучение возможности усреднения суммы компенсации, и это также позволит ускорить процесс оказания помощи пострадавшим.
Поменьше бюрократии
Природные катаклизмы можно прогнозировать, но их нельзя избежать, отметил Михаил Мишустин на совещании с членами правительства и главами регионов Дальнего Востока. Оно прошло в очном формате: премьер совершает турне по федеральному округу. Паводки и пожары для этих территорий уже стали ежегодными проблемами. Поэтому глава кабмина подчеркнул: самое важное — обеспечить безопасность населения.
Ликвидацией последствий паводков все еще занимаются Забайкальский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области. Председатель правительства поручил региональным чиновникам ускорить оценку ущерба от паводков, чтобы пострадавшие получили помощь как можно быстрее.
— Поменьше бюрократии, чтобы людям не пришлось бегать за справками, — обратился Михаил Мишустин к главам субъектов на совещании по ликвидации последствий ЧС на территории Дальнего Востока.
Раздача гуманитарной помощи, организованная органами МЧС для жителей пострадавшего от наводнения города Шилка Забайкальского края
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Кабмин работает над упрощением процесса оказания помощи пострадавшим людям, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Юрия Трутнева. Например, сейчас возмещение ущерба может быть полным или частичным, то есть граждане получают выплаты в размере 100 тыс. и 50 тыс. рублей. Иногда подсчет бывает субъективным и отнимает много времени, поэтому зампред правительства попросил МЧС изучить возможность усреднения этой цифры.
Достаточно сложная ситуация с пожарами сейчас сложилась и в Якутии, отметил премьер. Кабмин уже выделил дополнительно почти 400 млн рублей на борьбу со стихией, всего же в 2021 году на это заложено около 3 млрд. Для стабилизации ситуации требуется использовать как можно больше авиатехники и следить за уровнем запасов топлива для самолетов и пожарных машин.
В лесах Якутии почти четыре недели — с 23 июня — действует режим ЧС. За это время от огня пострадали почти 1,5 млн га территории, а дым от лесных пожаров уже достиг Сахалина и Магадана. На борьбу со стихией стягивают пожарных со всей страны. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
На помощь якутским парашютистам-десантникам прибыли дополнительные силы из федеральной авиалесоохраны, а также из Сибирского, Дальневосточного и Уральского округов
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
По данным МЧС России, на территории Якутии сейчас действует 205 природных пожаров, а площадь активного горения превышает 2 тыс. га
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Ситуацию осложнили грозы, пришедшие в регион в конце июня — начале июля. В некоторые дни здесь возникало по 60 и более новых возгораний
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Парашютистам-десантникам приходится работать в глухой тайге вручную — здесь нет дорог и доставка наземной техники невозможна
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Самый эффективный способ остановки и ликвидации крупного пожара — контролируемый отжиг
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Чтобы отсечь стихийный огонь, навстречу ему пускают контролируемое пламя по минерализованным полосам голой земли, с которых удаляют всё, что может гореть, включая перегнойный слой
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Минерализованные полосы длиной до 2 км группа из 5-6 человек прокладывает при помощи лопат и топоров-мотыг за день
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Полосы ведут четко по плану — чтобы соединить их с природными преградами для огня, ручьем или рекой
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Мелкие очаги огня пожарные засыпают землей и заливают водой из ранцевых лесных огнетушителей. Их вес с водой — до 20 кг
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
За день по нехоженой тайге каждый парашютист-десантники переносит на себе порядка полтонны воды
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Помимо колоссальной физической нагрузки, военные страдают от жары и гнуса
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Бывает, что из-за дыма вертолет не может вовремя доставить продукты и приходится включать режим жесткой экономии
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Действенную помощь огнеборцам оказывают летчики-наблюдатели федеральной авиалесоохраны
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
С начала июля авиаторы с помощью специального самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон» искусственно вызывают дожди над охваченными огнем участками
Фото: Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
В России площадь, пройденная огнем с 1 января, составила 4,5 млн га, при этом на Дальний Восток приходится 3,9 млн, сообщили «Известиям» в аппарате главы Минприроды. Неделю назад данные информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза свидетельствовали о том, что почти за семь месяцев огонь прошел по территории России свыше 10 млн га.
Свои штабы
Природные катастрофы не учитывают региональные границы, поэтому Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Предполагается, что структура будет координировать усилия федеральных органов и региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий ЧС. Комиссию возглавил вице-премьер Юрий Трутнев. Чтобы сформировать общие подходы к борьбе с последствиями стихии, могут быть созданы и локальные органы.
— В целях обеспечения единства управления при ликвидации ЧС предлагается в каждом регионе при комиссиях по чрезвычайным ситуациям создать постоянно действующие оперативные штабы, руководство которыми возложить на начальников территориальных органов МЧС России, — заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
Работы по берегоукреплению вблизи села Марково у реки Амур
Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Амурской области
Эффективно работать с такими проблемами дистанционно невозможно. Профильные ведомства, как отметил Михаил Мишустин, должны не только получать сводки в Москве, но и лично контролировать происходящее. Премьер поручил ведомствам сформировать оперативные бригады, которые будут приезжать на место для быстрого решения проблем пострадавших граждан.
— Необходимо выезжать на места, общаться с людьми, они должны чувствовать вашу и нашу поддержку, и в связи с этим я попросил бы формировать небольшие бригады, в том числе состоящие из представителей федеральных органов исполнительной власти, и регулярно выезжать на места. Я попросил бы здесь особого участия Министерства финансов, поскольку ситуации чрезвычайные, деньги надо выделять быстро из Резервного фонда, и такие решения нам необходимы на сегодняшний день практически во всех регионах, где случились ЧС, — подчеркнул председатель правительства.
В Совфеде в целом положительно оценили эти предложения. Пострадавшим во время ЧС действительно сложно получить господдержку, сказал «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике, сенатор от Амурской области Иван Абрамов. Граждане чаще всего жалуются на то, что им приходится собирать много бумаг о повреждениях жилища: например, фиксировать, на какой уровень поднялась вода при паводке, уточнять, все ли проживающие зарегистрированы в доме. На все это зачастую уходят недели. Обращаются и фермеры, которым приходится практически выбивать деньги из страховых компаний — те, пытаясь избежать выплат, используют юридические уловки. Политик надеется, что принятые меры позволят изменить эту практику.
Безалаберность с красивыми картинками
Накануне глава кабмина заявил о возможном создании свободной таможенной зоны на Курилах для увеличения товарооборота и привлечения инвесторов. Достигнуть этих целей позволит и единая дальневосточная авиакомпания, которая создается на основе уже имеющейся «Авроры». Ее появление предполагает консолидирование активов авиационной отрасли региона, которые не очень мощны и финансово стабильны по отдельности, пояснил «Известиям» генеральный директор предприятия Константин Сухоребрик.
Самолет авиакомпании «Аврора» перед зданием аэропорта Итуруп, Курильские острова
Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
На субсидирование льготных пассажирских авиаперевозок между регионами ДФО в 2021 году выделили 1,58 млрд рублей, сообщил Михаил Мишустин на встрече с представителями авиабизнеса. Местные жители должны иметь возможность купить билеты на путешествия внутри региона, поэтому их стоимость не может превышать 10,9 тыс. рублей, напомнил председатель правительства.
Однако возведение транспортной инфраструктуры в Южно-Сахалинске сильно замедлилось. Премьер посетил строящийся комплекс аэропорта имени Чехова, который должен заработать в 2022-м и обеспечить пропускную способность до 5 млн пассажиров в год.
— Этот транспортный узел связан с остальными регионами Дальнего Востока. При этом на 60% работ подрядчик куда-то испарился, и это называется безалаберностью. И заново этот цикл с красивыми картинками. Нужно очень жестко контролировать исполнение. Губернатор уверен, что будут более жестко вести этот проект. Обязательно к 2022 году, чтобы мы доделали этот проект, эту историю нужно исправлять. Сахалин нуждается в этом, — заявил глава кабмина, отметив, что горизонт планирования на такие объекты не должен превышать трех лет.
Инвесторы не растерялись и пригласили премьера на открытие аэропорта в конце 2022 года. Михаил Мишустин пообещал, что на мероприятие точно приедет кто-то из правительства. На встрече с губернатором области Валерием Лимаренко он еще раз напомнил, что местным властям чрезвычайно важно развивать инфраструктуру и транспортное сообщение с учетом островного положения региона.
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