Медийщик ОП Подоляк начал травлю Марченко в лучших традициях Третьего Рейха • 37 • Украина

Советник руководителя Офиса президента (ОП) по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк выступил с идеей применить к Виктору Медведчуку и Оксане Марченко практики расовой гигиены, принятые Третьим Рейхом.



Политтехнолог Зеленского заявил, что семейство Медведчуков чужеродно для Украины и современных человеческих ценностей. По сути, это интерпретация русофобского призыва «Чемодан, вокзал, Россия», который с 2014 года является «кричалкой» политических украинцев. Также Подоляк раскритиковал видеообращение супруги лидера ОПЗЖ, журналистки и телеведущей Оксаны Марченко, назвав его злобным и лживым.



«Идеальное видео Марченко. Куда более красноречивое, чем все штамп-интервью самого Медведчука. Видео, полное ненависти, угроз, злобы и абсолютного непонимания, в какой стране и в какое время данные субъекты живут. Классическая «российская» стилистика new-пятиминуток ненависти. Разумеется, для современной РФ подобный формат точно заходит - там подобного целые вагоны-теплушки. Но не для Украины, где подобным видео ребята сами вбили в своё деревянное изделие особый золотой гвоздь. Ага, теперь ОПЗЖ точно высоко полетит», - иронизирует медийщик Офиса президента.



«А каковы критерии оценки? А судьи кто? И кто дал право говорить за весь народ Украины? В этом и состоит трагедия страны: западные технологи умело разожгли среди граждан взаимную ненависть, злобу и зависть, традиционно эксплуатируя образ внешнего врага», - комментируют выступление Подоляка пользователи соцсетей.



При этом многие обратили внимание на то, что видеобращение жены Медведчука сильно «зацепило» власть - иначе к чему столь негативная реакция на слова «чужеродной Украине» женщины? Тем не менее, Подоляк скатывается до прямых оскорблений, называя эффектную и яркую телеведущую «сельской барыней», при этом противопоставляя «стариков Медведчуков» юным лицам с зеленого Олимпа. Заодно главный пропагандист ОП прямым текстом объясняет украинцам за что они должны ненавидеть лидера ОПЗЖ и его супругу.



«Это была безупречная трёхминутная квинтэссенция всего того, почему Медведчук - шире, семейство Медведчуков в целом - чужеродно для Украины и вообще для современных человеческих ценностей. И почему Медведчук может существовать только в серых криминальных анклавах, где седовласые лжецы вечно стонут о «патриотизме». Потому что клип Марченко - это точно не про политику, не про конкурентный политический процесс и даже не про страну. Но только про свой собственный страх. Про категорическое нежелание слышать правду о себе. Про нежелание отказываться от тех же серых и криминальных схем, в основе которых кровь, пущенная российскими партнерами по проекту ЛДНР. Про нежелание отказываться от привычного образа жизни, где ты... сельская барыня и все тебе должны», - написал Подоляк



«Да... Знатная травля на государственном уровне. А кого следующего назначат врагом? Ведь массы надо перманентно поддерживать в состоянии животной страсти и ненависти. Нужны постоянные кровавые куски мяса, чтобы насытить толпу черни зрелищами расправ. Ведь только тогда, живущие не разумом, но эмоциями, могут забыться от блаженной наркотической иглы злобы и уже не замечать своего скотского бесправия и нищеты. Кто следующий? Кто на очереди?», - прокомментировала призывы политтехнолога Зеленского Марина Моргенштерн.



Правда, большинство негативных комментариев Подоляк удаляет, но адепты Зеленского все равно недовольны и заявляют, что в его «ветке» беснуются агенты ФСБ. Которых, конечно же, необходимо выявить и вместе с Марченко внести на сайт «Миротворец».



Еще интересней то, что Подоляк считает видеообращение Марченко лучшим доказательством правильности санкций, которые СНБО, в обход закона, ввел против депутатов оппозиции и членов их семей.



«Короче, все правильно. Зачем нужны чужие слова, экспертизы, мнения, если можно просто дать возможность Медведчукам самостоятельно доказать свою чужеродность? В целом же видео крайне позитивно, потому что оно безупречно подчеркнула причину и полезность снбо-шных санкций. Убедительно доказало, почему эти санкции чрезвычайно важны для восстановления психического здоровья страны. «Убило» в зародыше подобные человеконенавистнические и украинофобные воззрения. Частично сломало сладкий «российский кружок агитаторов» внутри страны», - объяснил ручной медийщик Банковой.



Он также заявил, что Украина – не страна для Медведчуков и их «советское барство» не прокатит.



«Очень заметно, что в ОП просто мечтают о бегстве Медведчука в Россию, как в свое время сделал Янукович. Он развязал руки хунте, которая и Крым продала, и войну развязала, на которой нажились все бенефициары майдана. И буквально выталкивают семью политика из Незалежной – чтобы спокойно, без помех, править, продавать, давить, рулить второй срок. Но у Виктора Владимировича яйца покрепче будут…», - отмечает блогер Елена Ланская.



К слову, пинать Марченко взялся и «95 квартал», где выступал Зеленский до того, как стать президентом. Зелеботы, согласно темникам, спущенным из ОП, начали распространять видеопародию на Марченко студии «Квартал 95», которую опубликовали в 2014 году на YouTube-канале.



«Я хочу с ним развестись, потому что вчера узнала, что Медведчук – кум Путина, представляете – Путина. Может, любовницу ему бы простила, но такое. Позор», – заявила актриса в пародии на Марченко.



«Кварталовцы» превентивно сняли пародию на нового украинского политика - Оксану Марченко. Еще в 2014 году», – иронично прокомментировал видео пользователь Facebook Сергей Наумович.

Советник руководителя Офиса президента (ОП) по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк выступил с идеей применить к Виктору Медведчуку и Оксане Марченко практики расовой гигиены, принятые Третьим Рейхом.Политтехнолог Зеленского заявил, что семейство Медведчуков чужеродно для Украины и современных человеческих ценностей. По сути, это интерпретация русофобского призыва «Чемодан, вокзал, Россия», который с 2014 года является «кричалкой» политических украинцев. Также Подоляк раскритиковал видеообращение супруги лидера ОПЗЖ, журналистки и телеведущей Оксаны Марченко, назвав его злобным и лживым.«Идеальное видео Марченко. Куда более красноречивое, чем все штамп-интервью самого Медведчука. Видео, полное ненависти, угроз, злобы и абсолютного непонимания, в какой стране и в какое время данные субъекты живут. Классическая «российская» стилистика new-пятиминуток ненависти. Разумеется, для современной РФ подобный формат точно заходит - там подобного целые вагоны-теплушки. Но не для Украины, где подобным видео ребята сами вбили в своё деревянное изделие особый золотой гвоздь. Ага, теперь ОПЗЖ точно высоко полетит», - иронизирует медийщик Офиса президента.«А каковы критерии оценки? А судьи кто? И кто дал право говорить за весь народ Украины? В этом и состоит трагедия страны: западные технологи умело разожгли среди граждан взаимную ненависть, злобу и зависть, традиционно эксплуатируя образ внешнего врага», - комментируют выступление Подоляка пользователи соцсетей.При этом многие обратили внимание на то, что видеобращение жены Медведчука сильно «зацепило» власть - иначе к чему столь негативная реакция на слова «чужеродной Украине» женщины? Тем не менее, Подоляк скатывается до прямых оскорблений, называя эффектную и яркую телеведущую «сельской барыней», при этом противопоставляя «стариков Медведчуков» юным лицам с зеленого Олимпа. Заодно главный пропагандист ОП прямым текстом объясняет украинцам за что они должны ненавидеть лидера ОПЗЖ и его супругу.«Это была безупречная трёхминутная квинтэссенция всего того, почему Медведчук - шире, семейство Медведчуков в целом - чужеродно для Украины и вообще для современных человеческих ценностей. И почему Медведчук может существовать только в серых криминальных анклавах, где седовласые лжецы вечно стонут о «патриотизме». Потому что клип Марченко - это точно не про политику, не про конкурентный политический процесс и даже не про страну. Но только про свой собственный страх. Про категорическое нежелание слышать правду о себе. Про нежелание отказываться от тех же серых и криминальных схем, в основе которых кровь, пущенная российскими партнерами по проекту ЛДНР. Про нежелание отказываться от привычного образа жизни, где ты... сельская барыня и все тебе должны», - написал Подоляк«Да... Знатная травля на государственном уровне. А кого следующего назначат врагом? Ведь массы надо перманентно поддерживать в состоянии животной страсти и ненависти. Нужны постоянные кровавые куски мяса, чтобы насытить толпу черни зрелищами расправ. Ведь только тогда, живущие не разумом, но эмоциями, могут забыться от блаженной наркотической иглы злобы и уже не замечать своего скотского бесправия и нищеты. Кто следующий? Кто на очереди?», - прокомментировала призывы политтехнолога Зеленского Марина Моргенштерн.Правда, большинство негативных комментариев Подоляк удаляет, но адепты Зеленского все равно недовольны и заявляют, что в его «ветке» беснуются агенты ФСБ. Которых, конечно же, необходимо выявить и вместе с Марченко внести на сайт «Миротворец».Еще интересней то, что Подоляк считает видеообращение Марченко лучшим доказательством правильности санкций, которые СНБО, в обход закона, ввел против депутатов оппозиции и членов их семей.«Короче, все правильно. Зачем нужны чужие слова, экспертизы, мнения, если можно просто дать возможность Медведчукам самостоятельно доказать свою чужеродность? В целом же видео крайне позитивно, потому что оно безупречно подчеркнула причину и полезность снбо-шных санкций. Убедительно доказало, почему эти санкции чрезвычайно важны для восстановления психического здоровья страны. «Убило» в зародыше подобные человеконенавистнические и украинофобные воззрения. Частично сломало сладкий «российский кружок агитаторов» внутри страны», - объяснил ручной медийщик Банковой.Он также заявил, что Украина – не страна для Медведчуков и их «советское барство» не прокатит.«Очень заметно, что в ОП просто мечтают о бегстве Медведчука в Россию, как в свое время сделал Янукович. Он развязал руки хунте, которая и Крым продала, и войну развязала, на которой нажились все бенефициары майдана. И буквально выталкивают семью политика из Незалежной – чтобы спокойно, без помех, править, продавать, давить, рулить второй срок. Но у Виктора Владимировича яйца покрепче будут…», - отмечает блогер Елена Ланская.К слову, пинать Марченко взялся и «95 квартал», где выступал Зеленский до того, как стать президентом. Зелеботы, согласно темникам, спущенным из ОП, начали распространять видеопародию на Марченко студии «Квартал 95», которую опубликовали в 2014 году на YouTube-канале.«Я хочу с ним развестись, потому что вчера узнала, что Медведчук – кум Путина, представляете – Путина. Может, любовницу ему бы простила, но такое. Позор», – заявила актриса в пародии на Марченко.«Кварталовцы» превентивно сняли пародию на нового украинского политика - Оксану Марченко. Еще в 2014 году», – иронично прокомментировал видео пользователь Facebook Сергей Наумович. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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