«Медийный вброс»: посольство РФ в Лондоне опровергло сообщения о запросе экстрадиции «подозреваемых» по делу Скрипалей

Российская сторона не получала от Лондона запросов на экстрадицию «подозреваемых» по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявило посольство РФ в Великобритании, назвав очередную утечку «медийным вбросом». Ранее в одном из британских изданий появилась информация, что Лондон якобы намерен добиваться экстрадиции двух россиян, «подозреваемых» в причастности к инциденту в Солсбери. При этом в Госдуме считают, что новыми «подробностями» СМИ пытаются искусственно подогреть интерес общества к этой теме.

Российская сторона не получала от Лондона никаких официальных обращений по поводу экстрадиции «подозреваемых» по делу об отравлении в Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Соединённом Королевстве.

«Каких-либо официальных обращений на этот счёт посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери», — приводит сообщение дипломатического ведомства РИА Новости.

В МИД РФ подчеркнули, что не стоит «полагаться на эту информацию».

«Мы не испытываем никакого доверия к неподтверждённым медийным вбросам», — заключил пресс-секретарь посольства в Лондоне.

Ранее, 6 августа, британское издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности сообщило о намерении Лондона запросить у Москвы «выдачу» двух подозреваемых, чьи имена не называются, по делу об отравлении в Солсбери.

«Королевская прокурорская служба, которая готовит запрос об экстрадиции, завершила расследование и готова к его публикации», — заявил источник.

Отметим, что газета в своём материале объединила инцидент с якобы применением нервно-паралитического вещества против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с отравлением в Эймсбери с 45-летнего Чарльза Роули и 44-летней Дон Стёрджесс. При этом единственной жертвой этих двух случаев стала британка, которая скончалась 8 июля. Кроме того, британские власти кремировали тело Стёрджесс, а сама процедура прощания проходила в условиях повышенных мер безопасности.

В статье указывается, что после нескольких месяцев тщательного расследования, в котором были задействованы сотни сотрудников полиции и спецслужб, удалось полностью установить график передвижения двух россиян с момента их прибытия в Великобританию и до отъезда из страны.

Добавим, что в Министерстве иностранных дел Великобритании также прокомментировали появившиеся в местных СМИ данные. В Форин Офис отметили, что достоверными могут являться только сведения, поступающие от официальных властей.

«Это ещё один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции», — приводит сообщение МИД Британии РИА Новости.

Британские следователи по делу об отравлении в Солсбери в костюмах спецзащиты

AFP

«Дело Скрипалей — совершенная пустышка»

При этом The Guardian отмечает, что на фоне ухудшившихся отношений между РФ и Великобританией весьма вероятно, что Москва проигнорирует запрос, и это приведёт к очередному раунду высылки дипломатов по принципу «око за око».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что Великобритания может использовать запрос об экстрадиции (если он будет сделан) для обвинения России в препятствовании расследованию.

«Следующий неизбежный шаг — Великобритания обвинит Россию после отказа выдать людей в том, что она якобы прячет тех, кто принимал участие в преступлении, и что не собирается участвовать в расследовании... С моей точки зрения, это информационный вброс, который базируется ни на чём, только на желании в очередной раз обвинить Россию», — сказал он в разговоре с RT.

Эксперт также добавил, что расценивает заявление британских СМИ как определённого рода провокацию.

«В данной ситуации понятно, что Россия никого выдавать не будет. Не совсем понятно, предъявляются ли какого-то рода доказательства. Пока что наша страна требовала проводить открытое расследование, готовилась принять в нём участие, но никакого движения навстречу со стороны Великобритании не было», — сказал Безпалько.

Очередная непроверенная информация британских СМИ о ходе дела в Солсбери появилась для того, чтобы удержать на плаву эту тему в информационном пространстве. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Дело Скрипалей — совершенная пустышка. Ни о каком российском следе там всерьёз говорить невозможно. А если так, то зачем строить какие-то предположения относительно абсолютно странной возможности выдавать каких-то «подозреваемых» по этому делу. Безусловно, раздувание дела в СМИ — способ пролонгировать пропагандистскую информационную жизнь отравления в Солсбери, которое никаких убедительных правовых оснований не имеет», — сказал Новиков.

«Уничтожают все улики»

Подчеркнём, что очередные «подробности» о расследовании дела Скрипалей появились спустя сутки после того, как посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил о стремлении Лондона ликвидировать улики по делу об отравлении Солсбери, чтобы в будущем нельзя было проверить достоверность выводов следствия.

«Уничтожаются практически все улики. В случае если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить. Когда мы говорим о завесе секретности вокруг этого расследования, мы также имеем в виду то, что уже сейчас нет никаких вещественных доказательств», — сказал дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

Яковенко также назвал «международным произволом» ситуацию, при которой Лондон не допускает к Скрипалям российских дипломатов и не предоставляет никакой информации о ходе следствия.