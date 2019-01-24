«Медийный ориентир»: почему «жёлтые жилеты» доверяют RT и отворачиваются от мейнстримных французских СМИ

Участники протестного движения «жёлтые жилеты» во Франции раскритиковали власти страны и целый ряд мейнстримных СМИ за манипуляцию общественным мнением и занижение реальной численности протестующих. Активисты полагают, что эти цифры значительно искажаются. В связи с этим один из участников акции 19 января в Париже призвал французские СМИ «научиться считать или смотреть RT». На этом фоне во Франции стремительно растёт пропасть между манифестантами и мейнстримными медиа — протестующие пикетируют здания редакций и даже дерутся с корреспондентами некоторых телеканалов. Они упрекают мейнстримные СМИ в цензурировании и искажении информации. На этом фоне сторонники «жёлтых жилетов» делают особый акцент на объективной работе RT France в ходе акций протеста. Многие французы считают RT единственным источником достоверной информации.

В субботу, 19 января, во Франции прошла уже десятая массовая акция протеста «жёлтых жилетов». Согласно официальным данным полиции, на улицы французских городов вышли 84 тысячи человек, однако сами протестующие полагают, что власти, а вслед за ними и мейнстримные СМИ существенно занижают реальное число участников демонстраций.

Так, согласно данным проекта «жёлтое число» (Le Nombre Jaune), в рамках которого активисты сами ведут подсчёт участников демонстраций, уже к 18 часам по местному времени на акции протеста по всей стране вышли более 86 тысяч человек. Окончательные итоги субботних выступлений «жёлтые жилеты» намерены подвести в ближайшее время.

Активисты выступают резко против подобной манипуляции цифрами со стороны властей, а вслед за ними — и ряда средств массовой информации. Так, во время трансляции видеоагентства RT Ruptly из Парижа в кадр попал плакат одного из протестующих, который призывал местные СМИ внимательнее относиться к цифрам и не быть марионетками правительства.

«Mediapart, BFM, LCI, TF1 — информационные петрушки, научитесь считать или смотрите RT», — гласила надпись.

По всей видимости, речь в этом обращении идёт именно о различной интерпретации данных о реальной численности протестующих. Например, согласно тем же официальным данным властей, неделю назад на улицы французских городов вышли 84 тысячи человек, тогда как по информации проекта «жёлтое число» этот показатель был занижен практически вдвое. Активисты утверждают, что 12 января в акциях протеста приняли участие более 159 тысяч французов, а 5-го числа на улицы вышло не 50, а 123,5 тысяч человек.

En attendant l'#Acte10 des #GiletsJaunes ce samedi, petit rappel de notre décompte de l'#Acte9 : pic.twitter.com/xNG4kvIEd6 — Le Nombre Jaune (@LeNombreJaune) 18 января 2019 г.

На этом фоне журналисты AFP констатируют, что пропасть между представителями движения «жёлтых жилетов» во Франции и мейнстримными СМИ страны продолжает увеличиваться. В частности, многие французские издания и телеканалы подвергаются резкой критике протестующих за искажение фактов, цензурирование и навешивание ярлыков.

Вместе с тем всё больше французов отдают своё предпочтение RT France — потому, что телеканал более объективно освещает события.

Так, в начале января в ходе протестов у штаб-квартиры одного из крупнейших телеканалов Франции BFMTV «жёлтые жилеты», увидев группу журналистов видеоагентства RT Ruptly за работой, начали скандировать «Спасибо, RT!».

«Когда я общалась с «жёлтыми жилетами», которые собрались на митинг перед зданием BFMTV, я с удивлением узнала, что они называют в числе своих медийных ориентиров RT, — цитирует Le Monde директора BFMTV Селин Пигаль. — Благодаря этому движению СМИ, которому только исполнился год, набирает обороты, следуя, так сказать, по проторённой этими людьми колее».

В эфире французского телеканала LCI заявили, что для участников протестов прямые трансляции RT France — «гарантия отсутствия цензуры».

«Стратегия телеканала оправдалась. Его интернет-трафик вырос на 78%, число подписчиков страницы RT France в Facebook перевалило за миллион. Телеканал обладает лицензией на вещание от CSA и на прошлой неделе был «де-факто узаконен» приглашением в штаб-квартиру регулятора для обсуждения освещения протестов с представителями других новостных телеканалов», — отметили в эфире LCI.

Одна из крупнейших газет Франции Libération также пишет о росте популярности RT.

«Аудитория RT France стремительно выросла в конце года: за период с 17 ноября по 16 декабря на его странице в Facebook было зарегистрировано 22 млн просмотров, что на

283% больше, чем за весь год», — приводит статистику издание.

При этом признательность RT за работу на массовых митингах во Франции выражают в разных формах. Некоторые представители «жёлтых жилетов» охотно говорят об этом в эфире самого телеканала.

"Укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости": Посольство США предупредило о взрыве в Женеве «Когда я работаю в поле, стоит мне достать свой микрофон с символикой RT, «жёлтые жилеты» собираются, чтобы меня поприветствовать», — рассказывает репортёр RT France Люка Леже.

Один из «жёлтых жилетов» даже пожелал в эфире скорейшего выздоровления Надеж Абдераззак — журналистке RT, получившей ранение во время одной из акций протеста (всего за время освещения ситуации во Франции от резиновых пуль, гранат со слезоточивым газом и водомётов пострадали по меньшей мере 13 сотрудников RT, в том числе корреспонденты RT France и видеоагентства Ruptly).

Отметим, что даже рядовые французы, ставшие свидетелями происходящих событий, дают положительные оценки работе RT в интернете и социальных сетях.

«RT, спасибо... Мы обвиняем вас в пропаганде, но вы всего лишь показываете вещи, которые мы стараемся скрыть», — говорится в комментарии к одному из роликов RT France на YouTube.

Между тем, по мнению зрителей, попытки давления французских властей на RT говорят о том, что именно этот телеканал предлагает альтернативное мейнстримным СМИ и более объективное освещение происходящего.

«Сегодня больше никто не делает свою работу, кроме RT! И именно к RT подрывает доверие населения французская власть, это о многом говорит... Спасибо, RT», — поблагодарил телеканал другой пользователь.

Отметим, что в числе прочего RT внёс свой вклад в расследование «теории заговора», о которой в последние дни говорили несколько ведущих французских СМИ. Суть её сводится к тому, что напавший на полицейских 5 января бывший боксёр Кристоф Деттанже якобы сам являлся «засланным» полицейским.

Как пишет Le Parisien, Деттанже на одной из опубликованных видеозаписей якобы «по-дружески» общается со стражами порядка. Однако чёткой звуковой дорожки разговора не было.

Прояснить ситуацию помог ролик видеоагентства RT Ruptly. На записи слышно, что напавший на полицейских мужчина кричит: «Оставьте нас в покое, убирайтесь!» Из видеоролика также следует, что отступления полицейских требовали и другие манифестанты.

На этом фоне протестующие критикуют мейнстримные медиа, упрекая их в сговоре с действующей властью, распространении ложной информации о «жёлтых жилетах» и правке репортажей, что выставляет деятельность митингующих в ином свете.

Так, телеканал France 3 отличился тем, что отретушировал одну из фотографий с акций протеста. В прямом эфире продемонстрировали баннер с именем президента Франции Эммануэля Макрона, но при этом в телевизионной картинке было затёрто слово «убирайся».

La totalité des médias français appartient à une poignée de milliardaires.



Les journalistes de terrain font leur métier mais l'information est verrouillée et déformée par les rédactions nationales aux ordres des puissances d'argent et du gouvernement.#ActeVII des #GiletsJaunespic.twitter.com/lMpw36m1sr — Collectif Carton jaune (@collCartonJaune) 29 декабря 2018 г.

«Все французские СМИ принадлежат горстке миллиардеров. Полевые журналисты выполняют свою работу, но информация блокируется и искажается отделами новостей по распоряжению правительства и тех, в чьих руках деньги», — отмечается в Twitter-аккаунте Collectif Carton jaune, созданном представителями «жёлтых жилетов».

«Для господина Друэ единственное свободное СМИ — это Russia Today»

Тем временем представители французских властей ищут способы воздействия на RT, которые далеки от естественной конкурентной борьбы СМИ за зрителя. Так, официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво в интервью France 5 упрекнул RT в якобы имеющей место публикации фейковых новостей.

«Russia Today — это не журналисты, а пропагандисты, финансируемые иностранным государством, а именно Россией. Я не предоставил им доступ в Елисейский дворец. Я этого не скрываю и говорю об этом другим СМИ, которые я уважаю за то, что они ссылаются в своих материалах на источники», — сказал политик в эфире телеканала 7 января, повторив риторику президента Макрона.

Позже, 9 января, он также высказался против RT, обвинив канал в «симпатии» к «жёлтым жилетам». В то же время он признал, что один из лидеров протестного движения, Эрик Друэ, высоко оценивает работу журналистов телеканала.

«Мы знаем о благосклонном отношении некоторых средств пропаганды (я не говорю, что это СМИ) — таких, как Russia Today, по отношению к движению, — сказал Гриво. — Для господина Друэ единственное свободное СМИ — это Russia Today. Я не разделяю этого мнения».

При этом объективную подачу материалов RT отметили даже французские СМИ, которые использовали видео телеканала.

Радиостанция France Info отметила, что снятые RT France кадры подтверждают следующие факты: «Агрессивным протестующим действительно иногда удавалось украсть полицейское снаряжение. Особенно жестокую сцену у Триумфальной арки заснял RT France — французская версия российского канала RT. На этой записи видно, как один сотрудник сил правопорядка выпустил из рук щит, в то время как его нещадно избивали «жёлтые жилеты».

Фактчекинговый проект Liberation также использовал запись, сделанную видеоагентством Ruptly, чтобы подтвердить новость о том, что полиция применила слезоточивый газ против женщины-инвалида.

Многие участники движения «жёлтых жилетов» выбрали именно RT для просмотра обращения президента Эммануэля Макрона к нации 10 декабря. Тогда участники демонстраций объясняли свой выбор тем, что телеканал объективно освещает события в стране в своих новостных и аналитических программах.

Также миллионы просмотров набирает освещение событий во Франции на платформах RT в соцсетях и на YouTube.