Медиум не понадобился: Путин вытащил из "параллельной реальности" главу Чувашии и отправил в отставку

Автор:

Степанов Александр

Глава Чувашии Михаил Игнатьев стал десятым по счёту губернатором, лишившимся поста по указу главы государства с формулировкой "в связи с утратой доверия". Причём в большинстве случаев в "нагрузку" к отстранению следовало ещё и уголовное дело.

Девять раз соответствующие решения принимал Владимир Путин, и однажды – Дмитрий Медведев.

Здесь пока – без дела.

Впрочем, важно не то, появятся ли теперь у компетентных органов вопросы к Игнатьеву, а другое. Исполнять обязанности первого лица республики теперь поручили Олегу Николаеву – депутату Госдумы, возглавлявшему там комитет по национальностям (правда, всего неделю, до нынешнего назначения, а до этого он входил в комитет по экономике). И к тому же, что примечательно в свете разворота государства после послания президента Федеральному собранию в сторону социальной сферы, он ещё и отец пятерых детей.

"Мочить журналистов" и "Кто не скачет – ключи не получит"

Всё-таки в очередной раз приходится убедиться: не умеют иные чиновники внимательно слушать и вникать – даже если к ним обращается лично Путин.

Ведь говорил же – дважды только в ноябре-декабре прошлого года! – о том, что власть имущие должны тщательнейшим образом следить за своим поведением.

Сначала – на съезде "Единой России", обращаясь к представителям этой партии, коих, как известно, – большинство во властных структурах:

"У вас нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность", – говорил им президент.

Затем, спустя пару недель – на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека:

Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный, ещё хамит, людей оскорбляет, ему там не место.

И что же?

Теперь уже бывший глава Чувашии за один только неполный месяц успел отличиться как минимум два раза.

Так, на встрече с журналистами в честь Дня печати Игнатьев предложил "мочить" им тех коллег, кто освещает работу власти в "неправильном ракурсе".

"Отдельные (журналисты) приходят сюда с разных регионов России, хорошо здесь обустраиваются, – заявил чиновник. – И начинают писать – лишь бы заработать на разных схемах. Нам надо чётко здесь обозначить: если их надо "мочить", как в народе говорят, значит – надо "мочить". Объяснять, откуда они приехали, с какими помыслами, где они живут, где трудятся, на чём зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда информация искажённая – это отражается и на тех, кто её подает".

"Воспитать" и впрямь не получилось: Михаилу Игнатьеву за "мочёную" идею досталось и от пишущей-снимающей братии, и от коллег-политиков.

Казалось бы – подумай хорошенько, прежде чем говорить. Но нет же – через несколько дней случился новый залёт, ещё похлеще.

На церемонии вручения новых служебных автомобилей для республиканского МЧС тогда ещё действующий глава Чувашии заставил пожарного... подпрыгивать за ними.

Игнатьев, человек довольно высокого роста, показал ключи и, когда офицер-спасатель потянулся, чтобы забрать их, поднял их вверх на вытянутой руке. Тот вынужден был подскакивать, дабы дотянуться.

Видео мгновенно разлетелось по всем соцсетям, выходку показали по телевидению.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что чиновнику подобного ранга вести себя таким образом недопустимо, и даже в "Единой России" посчитали, что Игнатьев "живёт в параллельной реальности", сравнив произошедшее с цирковым представлением, а потом и вовсе лишили партийного билета.

Сам Игнатьев, кстати, считает, что никого не оскорблял своим поведением – мол, шутка была, да и с прыгавшим сотрудником МЧС он лично знаком.

Но поздно. Владимир Путин отправил его в отставку, да ещё и с жёсткой формулировкой "по утрате доверия".

Кто такой Олег Николаев – досье

А вот новый глава республики Олег Николаев, назначенный президентом исполнять обязанности руководителя республики до выборов в Чувашии, которые состоятся в сентябре нынешнего года, – фигура очень интересная.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (слева) и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев (справа) во время своего представления в Большом зале Дома правительства. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Уроженец Чувашии, депутат Госдумы, где до нынешнего назначения он возглавлял комитет по делам национальностей. В декабре отметил 50-летний юбилей.

Выпускник Чувашского госуниверситета по специальности "экономика предприятий и предпринимательская деятельность", начинал трудовой путь в 1990-х монтажником, потом успел поработать водителем, техником-строителем, затем был главным бухгалтером.

Несколько лет провел на чиновничьей службе, потом вновь ушёл в частные структуры, работал в банковской сфере.

В политике с 2011 года, когда его избрали депутатом (на непостоянной основе) республиканского Госсовета. Спустя пять лет стал депутатом Государственной думы России.

Олег Николаев был одним из авторов закона о добровольном изучении родного языка в национальных республиках России, отменяющим его обязательное изучение, переводя его в категорию факультатива. Кроме того, он же выступал инициатором принятия законопроекта о запрете продажи импортных смартфонов и прочих гаджетов без предварительной установки на них российского программного обеспечения.

Николаев, как рассказывают его коллеги, занимается спортом, а ещё он – отец пятерых детей. Что тоже в определённой степени символично – с учётом того крутого поворота в сторону поддержки семьи, который произошёл в социальной политике России после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Сам он среди своих главных задач на посту главы Чувашии назвал повышение уровня доходов населения республики и достижение целей, поставленных президентом.

До губернаторских выборов ещё больше полугода, так что время проявить себя у Николаева есть: посмотрим, что он сможет сделать.