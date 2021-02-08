Медицинский вопрос: как западные политики и СМИ изменили риторику при обсуждении российской вакцины «Спутник V»

Использование российской вакцины «Спутник V» в Германии возможно, если она будет допущена в ЕС Европейским агентством по лекарственным препаратам, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. По его словам, это вопрос медицинский, а не политический. Схожую позицию заняли и во Франции. После публикации статьи об эффективности «Спутника V» в журнале The Lancet ряд европейских политиков заявили, что ЕС нужно как можно больше вакцин, а западные СМИ перешли от нападок на российский препарат к его позитивным оценкам. Эксперты считают, что в ЕС хотят деполитизировать вопрос применения российского препарата, так как ощущают нехватку разработанных на Западе вакцин.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер не исключил использования в стране российской вакцины «Спутник V».

«Если российская вакцина будет эффективной и её допустит ЕМА (Европейское агентство по лекарственным препаратам. — RT), то её, конечно, можно будет использовать и в Германии. Ведь это медицинский, а не политический вопрос», — заявил Альтмайер.

Применение российской вакцины не исключили и во Франции. По словам министра-делегата при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше, для европейских стран важно наличие разнообразия доступных препаратов.

«Любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и в максимальном объёме», — заявила французский чиновник.

Как отметила Панье-Рюнаше, разнообразие препаратов может оказаться полезным для борьбы с различными штаммами коронавируса.

Путь к успеху

Россия в августе 2020 года стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат, получивший название «Спутник V», был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Это векторная вакцина на основе аденовируса человека.

Вслед за этим многие западные СМИ попытались подвергнуть сомнению её эффективность и надёжность. Такие издания, как The New York Times, Science Mag, Nature, CNN, выпускали материалы, в которых заявлялось, что разработка «Спутника V» якобы ведётся слишком быстро и без соблюдения должных стандартов безопасности.

А после появления информации об успешных испытаниях вакцины эти медиа не спешили сообщать о них своим читателям или публиковать материалы с результатами исследований.

Госпиталь в Берлине

Reuters

© Fabrizio Bensch

Несмотря на негативную информационную кампанию западных СМИ против российских разработок, ряд государств проявил интерес к препарату. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 20 странах.

В воскресенье, 7 февраля, руководитель фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что специалисты фонда рассчитывают, что к 14 февраля российская вакцина будет зарегистрирована уже в 25 государствах.

Риторика относительно российской вакцины на Западе начала меняться после публикации исследования её эффективности в британском журнале The Lancet — одном из самых авторитетных медицинских изданий.

Независимая международная экспертиза установила, что вакцина «Спутник V» предоставляет полную защиту против тяжёлых случаев коронавируса, говорится в исследовании. Её эффективность составляет 91,6%.

Таким образом, «Спутник V» вошёл в тройку вакцин с эффективностью выше 90% наряду с РНК-вакцинами от фармацевтических компаний Pfizer и Moderna. При этом российский препарат стоит дешевле, а также не требует экстремально низких температур для хранения и транспортировки.

Переоценка ценностей

После публикации в The Lancet отношение к российской вакцине на Западе резко изменилось. Так, австрийский канцлер Себастьян Курц призвал EMA отбросить политику в вопросах регистрации вакцин и не табуировать заявки по регистрации препаратов из России и Китая. Позднее Курц заявил, что сам готов сделать прививку препаратом любой из этих стран, если они будут зарегистрированы в ЕС.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил Россию с изобретением эффективной вакцины от COVID-19 и выразил надежду, что европейский регулятор разрешит её использование на территории ЕС. Он подчеркнул, что Спутник V» будет хорошей новостью для Европы, так как в ЕС вакцин не хватает.

Вдобавок, резко изменился и дискурс западных СМИ относительно препарата, разработанного специалистами центра Гамалеи.

Так, в материале немецкой газеты Welt говорится, что Россия впервые за долгое время смогла удивить Запад «с технической точки зрения», создав вакцину от COVID-19.

В интернет-издании Politico заметили, что, несмотря на первоначальный скепсис, впечатляющие результаты клинических исследований привели к тому, что научное сообщество приняло «Спутник V», а препарат вошёл в «престижный клуб» из трёх наиболее эффективных вакцин от коронавирусной инфекции.

В свою очередь, в The Wall Street Journal указали, что Россия одержала победу в гонке вакцин и ответила на критические замечания в адрес российской науки и медицины.

При этом в Bloomberg подчеркнули, что Россия, вероятно, совершила крупнейший научный прорыв со времён СССР и теперь имеет преимущество в мировой борьбе с коронавирусной инфекцией.

Во французском издании Le Journal du Dimanche добавили, что РФ при помощи «Спутник V» демонстрирует, что вновь является великой державой, отметив, что российская вакцина «всё реже вызывает шутки в свой адрес» из-за своей высокой эффективности и неприхотливых условий хранения.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

Reuters

© Sergey Pivovarov

Отношение к российскому препарату среди здравомыслящих политиков в Европе начинает меняться, однако подлинным показателем её успеха станет разрешение регуляторов ЕС на её повсеместное использование, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Перспективы такого развития событий пока туманны, шансы 50 на 50. Однако в пользу подобного решения говорит то, что в Европе действительно не хватает своих вакцин», — сказал он.

Однако, учитывая, что в Европе достаточно сложно вакцинироваться, потому что на данный момент наблюдается большая нехватка препарата, есть вероятность того, что ЕС разрешит использовать «Спутник» на своей территории, добавил эксперт.

Политолог Александр Асафов также отметил, что российский препарат необходим Европе, из-за нехватки вакцин и медленных темпов их распространения.

«В тоже время использование российского препарата означает отход от общей политики в отношении Москвы. Хоть в странах ЕС сейчас и звучат заявления о том, что они готовы использовать любую работающую вакцину, они всё равно будут оглядываться на Вашингтон и американские компании Moderna и Pfizer», — сказал политолог.

Скорее всего, европейские страны будут и дальше деполитизировать этот вопрос, стараясь отвязать его от общеевропейской политики в отношении России, добавил Асафов.

«Но проблема в том, что на протяжении довольно длительного периода Европа политизирует любые действия России, и сейчас ей будет сложно отделить воинственную риторику в адрес официальной Москвы от необходимости налаживать взаимодействие в вопросе использования российской вакцины», — полагает эксперт.