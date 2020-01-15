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Медицинская реформа: «Всё нормально, падаю»

15 января 2020, 12:39  •  51 • Аналитика

Я недавно был в месте, где живут, наверное, самые здоровые люди в России. Нет, это не долгожители или спортсмены-ветераны. Большинство даже по телевизору спортивные программы не смотрят. Это совершенно обычные люди из сибирской деревни, затерянной на севере Омской области.


Да и со здоровьем у них все точно так же, как и у остальных селян. Болячки, даже если ты живешь в тайге, в районе когда-то оживленного, а теперь заброшенного за ненадобностью, Казачьего тракта и питаешься «со своего огорода», все равно возникают с возрастом или по каким-то другим причинам.



А «выздоровели» они по одной простой причине: фельдшерский пункт, который находился в соседней деревне закрыли из-за банального отсутствия врача. Одно дело идти на прием за 12 километров, другое дело ехать в райцентр. Даже скорая помощь едет в эту «здоровую» деревню минимум 3-4 часа. Так что, чаще всего её и вызывать бесполезно.

Вот так и стали сибиряки самым здоровым народом. Обращений в поликлинику, «Скорую...» или в больницу нет, значит больных нет! Для чиновников этот показатель очень важен. Всегда можно в отчет о собственной работе внести это обстоятельство как достижение.

Ещё интереснее, как оказалось, обстоит дело с рождением детей. Те, кто читал классиков прошлого, помнит как они описывали роды русских крестьянок. Родила прямо в поле, сводили в баню и назавтра они уже опять в поле. Сегодня мы возвращаемся к истокам...

Правда, до поля пока не дошли, но рожать будущие мамы даже в райцентрах уже не всегда могут себе позволить. Нет специалистов! Родов стало мало, а врач-акушер, долгое время не практиковавший, теряет свою квалификацию и допускает при приеме родов ошибки. 

Я пообщался с акушером одного из роддомов Омска. Увы, но это, по его словам, факт. Никакая учёба, если она не подкреплена практикой, не может гарантировать квалификацию доктора. Принять роды - сродни работе хирурга, когда решение надо принимать мгновенно. Речь идет о жизни и здоровье сразу двух людей-мамы и ребенка.

И возят рожениц из районов в крупный город. Причем, будущие мамы приезжают часто без медицинских карт, анализов и прочих необходимых вещей. Вот такие итоги медицинской реформы на сегодняшний момент.

Оптимизация медицины оказалась очередным мыльным пузырем. Когда-то в детстве, бабушка затеяла разговор о выборе будущей жены. Один её совет я запомнил на всю жизнь. «Плохая хозяйка в начале выбрасывает старую вещь, а потом идет в магазин покупать новую. А хорошая хозяйка в начале покупает новую вещь, а уже потом выбрасывает старую».

Мы, в своем стремлении все менять, поступили как плохая хозяйка. Мы «выбросили все». Закрыли необходимые медицинские учреждения. "Выбросили" на улицу опытных врачей. Ввели систему медицинского страхования, которая за 20 лет своей деятельности так и не показала каких-то выдающихся результатов. Так зачем всё это?

Мы сделали работу врача престижной? Слово «врач» стало синонимом выражения «обеспеченный человек»? Сегодня больной в поликлинике может сразу получить необходимое лечение? Там же, не выходя из здания, сдать все анализы и пройти все процедуры? И что самое главное, бесплатно?

Мне трудно судить о настроениях населения других регионов России. Официальные цифры как-то не вызывают доверия. Как, к примеру, средняя зарплата врачей, озвученная министром.

Пообщавшись с медиками - теми, кто непосредственно лечит людей, понял только одно. Если для подсчета средней зарплаты из списка сотрудников поликлиники или больницы убрать главврача, его замов и бухгалтеров, то Минздрав заплачет от цифры этой самой средней зарплаты…



Медицинская реформа, о необходимости которой так долго говорили... политики, фактически провалена. Если срочно не принять меры, то о нормальной медицине, особенно в заМКАДье и Зауралье можно забыть. Да здравствуют народные целители?.. При этом положение дел в медицине впору описывать цитатой из советской киноклассики: "Всё нормально, падаю..." А хотелось бы, чтобы направляемые государством в медицину сотни миллиардов пошли наконец не на прилизывание бумажных отчётов, а на эффективное функционирование этой самой медицины - так, чтобы это почувствовали не только чиновники, но и обычные граждане.
Александр Ставер

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