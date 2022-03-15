Мединский рассказал о новом формате мирных переговоров с Украиной

Глава делегации России на мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал о новом формате дипломатических мероприятий.

После нескольких раундов переговоров в Белоруссии, состоявшихся в очном формате, делегации перешли на общение по видеосвязи. По словам Мединского, переговоры ведутся без выходных. Новый формат сильно экономит время и средства сторон. Кроме того, русской делегации не приходится ждать прибытия украинских коллег.

Отметим, что на фотографиях, опубликованных Владимиром Мединским видно, что один из членов украинской делегации Давид Арахмия даже при видеосвязи не снимает кепку.

Также Владимир Мединский отметил, что русская делегация пытается сделать всё возможное для мирного будущего России.