Мединский о втором раунде переговоров с Украиной: "Есть существенный прогресс"

Советник президента России, глава русской делегации Владимир Мединский высказался об итогах второго раунда переговоров с Украиной. "Я считаю, что есть существенный прогресс", - отметил он.

В четверг завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. В фокусе внимания были три вопроса: военный, гуманитарный и вопрос политического урегулирования конфликта.

Стороны договорились создать гуманитарные переговоры для безопасной эвакуации мирных жителей из опасных зон. При этом условлено, что боевые действия на время эвакуации могут быть приостановлены.

Министерства обороны России и Украины договорились о поддержке гуманитарных коридоров. О возможном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс,

- подчеркнул Мединский.

Отметим, что Россия и так создаёт гуманитарные коридоры, давая мирным жителям эвакуироваться из городов. Однако формирования украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, препятствуют этому процессу.