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Мединский о втором раунде переговоров с Украиной: "Есть существенный прогресс"
03 марта 2022, 21:55 • 248 • Политика
Советник президента России, глава русской делегации Владимир Мединский высказался об итогах второго раунда переговоров с Украиной. "Я считаю, что есть существенный прогресс", - отметил он.
В четверг завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. В фокусе внимания были три вопроса: военный, гуманитарный и вопрос политического урегулирования конфликта.
Стороны договорились создать гуманитарные переговоры для безопасной эвакуации мирных жителей из опасных зон. При этом условлено, что боевые действия на время эвакуации могут быть приостановлены.
- подчеркнул Мединский.
Отметим, что Россия и так создаёт гуманитарные коридоры, давая мирным жителям эвакуироваться из городов. Однако формирования украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, препятствуют этому процессу.
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