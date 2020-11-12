Медики трёх стран придумали, как не давать пациентам умирать в одиночестве: Помогли технологии

Медицинская сестра отделения интенсивной терапии одной из больниц Северо-Западной Англии Линда Грегсон рассказала, что в последнее время часто устраивает сеансы видеосвязи пациентов с родственниками. Иногда демонстрируются процедуры, которые проводят больному. Нередко можно услышать просьбу подержать отца или мать за руку.

А иногда медсёстры вынуждены резко прерывать общение близких людей. Однажды "навестить" больного пришли аж 45 родственников, которые не соблюдали социальную дистанцию, сообщает телеканал CNN.

Продюсер телеканала BBC попрощался с умирающей матерью по видеосвязи. Женщина была настолько слаба, что не могла самостоятельно удержать телефон в руках. Такие истории не редкость. В ряде британских клиник ввели даже "Часы поддержания связи". Родные заранее оставляют заявку и получают гарантию, что врач или медсестра будут в палате их родственника и обеспечат видеозвонок длительностью 15 минут.

В Индии гендиректор службы здравоохранения Раджив Гарг распорядился выдать всем пациентам планшет или смартфон, чтобы они в любую минуту могли позвонить родным. По его мнению, это благотворно влияет на пациентов. Общение с близкими успокаивает, поддерживает. В некоторых больницах планшеты даже установили стационарно в каждой палате. При необходимости пациент может позвонить врачу, чтобы задать вопрос или рассказать о самочувствии, не вызывая медика лишний раз в "красную зону".

В США подобное практикуют в палатах, где лежат COVID-больные с тяжёлым течением заболевания. Если человек не умеет пользоваться мессенджерами и сервисом видеозвонков, на помощь придёт специально проинструктированная медсестра.

А вот в Италии врачи жалуются, что не имеют отлаженного механизма такого рода. Доктор из Милана Франческа Кортелларо мечтает, чтобы в их больнице появилось хотя бы 3-4 планшета, чтобы врачи давали возможность пациентам попрощаться с родными.

"Пациенты с COVID-19 умирают одни, без присутствия родственников. Когда смерть близка, они знают это, потому что находятся в сознании. <…> Я надеюсь, что нам дадут планшеты, чтобы не дать людям умирать в одиночестве", - говорит медик.