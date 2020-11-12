Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
Главная / В мире

Медики трёх стран придумали, как не давать пациентам умирать в одиночестве: Помогли технологии

12 ноября 2020, 23:05  •  49 • В мире
Медицинские работники Великобритании, США и Индии придумали, как не давать пациентам умирать в одиночестве. Если уж попрощаться с близкими из-за COVID-19 невозможно лично, на помощь приходят современные технологии.
Медицинская сестра отделения интенсивной терапии одной из больниц Северо-Западной Англии Линда Грегсон рассказала, что в последнее время часто устраивает сеансы видеосвязи пациентов с родственниками. Иногда демонстрируются процедуры, которые проводят больному. Нередко можно услышать просьбу подержать отца или мать за руку.
А иногда медсёстры вынуждены резко прерывать общение близких людей. Однажды "навестить" больного пришли аж 45 родственников, которые не соблюдали социальную дистанцию, сообщает телеканал CNN.
Продюсер телеканала BBC попрощался с умирающей матерью по видеосвязи. Женщина была настолько слаба, что не могла самостоятельно удержать телефон в руках. Такие истории не редкость. В ряде британских клиник ввели даже "Часы поддержания связи". Родные заранее оставляют заявку и получают гарантию, что врач или медсестра будут в палате их родственника и обеспечат видеозвонок длительностью 15 минут.
В Индии гендиректор службы здравоохранения Раджив Гарг распорядился выдать всем пациентам планшет или смартфон, чтобы они в любую минуту могли позвонить родным. По его мнению, это благотворно влияет на пациентов. Общение с близкими успокаивает, поддерживает. В некоторых больницах планшеты даже установили стационарно в каждой палате. При необходимости пациент может позвонить врачу, чтобы задать вопрос или рассказать о самочувствии, не вызывая медика лишний раз в "красную зону".
В США подобное практикуют в палатах, где лежат COVID-больные с тяжёлым течением заболевания. Если человек не умеет пользоваться мессенджерами и сервисом видеозвонков, на помощь придёт специально проинструктированная медсестра.
А вот в Италии врачи жалуются, что не имеют отлаженного механизма такого рода. Доктор из Милана Франческа Кортелларо мечтает, чтобы в их больнице появилось хотя бы 3-4 планшета, чтобы врачи давали возможность пациентам попрощаться с родными.
"Пациенты с COVID-19 умирают одни, без присутствия родственников. Когда смерть близка, они знают это, потому что находятся в сознании. <…> Я надеюсь, что нам дадут планшеты, чтобы не дать людям умирать в одиночестве", - говорит медик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 01:05
Последний шанс для США: Америка готовится к войне с Россией
12 ноября 2020, 02:55
В США будет два президента
12 ноября 2020, 02:55
"Задницы очень важны": The Guardian порадовала "открытием года"
12 ноября 2020, 03:45
«Конфронтация рассматривается как возможность»: почему в Европе предупредили о риске глобального конфликта
11 ноября 2020, 23:15
Журналист заявил о "неожиданной" "чудодейственной силе" вакцины от Pfizer
12 ноября 2020, 21:15
MI6 причастны к катастрофе MH17? Экс-сотрудник СБУ привёл неоспоримые доказательства
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном п...
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.