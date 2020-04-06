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Медики больницы Нью-Йорка напали на русских журналистов: Говорили с сокурсником главврача Коммунарки
06 апреля 2020, 18:35 • 134 • В мире
В Нью-Йорке, во время интервью с врачом, на съемочную группу ВГТРК неожиданно напали сотрудники расположенного неподалёку госпиталя, пытаясь помешать говорить Ираклию Бузиашвили, сокурснику Дениса Проценко, главврача больницы в Коммунарке.
Об инциденте рассказал собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Видеозапись случившегося была показана на телеканале "Россия-1", в программе "Вести недели".
По словам Богданова, нападавшие так и не дали закончить интервью, приложив немало усилий для того, чтобы заставить замолчать Бузиашвили.
При этом, отметил Богданов, его собеседник вообще ничего не говорил о госпитале, а просто в общих чертах описал ситуацию, которая сложилась в США из-за пандемии. Нападение произошло не на территории больницы, а на улице. При этом мужчина в медицинском халате и маске дважды устраивал атаку на съемочную группу.
При этом никакой реакции со стороны полицейских, которые находились буквально в двух шагах, не последовало. Хотя вполне возможно, что они просто не обратили внимания на инцидент.
Между тем Ираклий Бузиашвили, как и сотни других врачей Нью-Йорка, спасает жителей мегаполиса. По словам медика, ему пришлось вспоминать навыки интенсивной терапии, которые ему были не особенно нужны раньше, поскольку он по специальности эндокринолог. Но когда пришлось начинать борьбу с COVID-19, против инфекции бросили все силы. "Мы не сталкивались ни с чем похожим", - признался Ираклий.
Напомним, США уже долгое время занимают первое место в мире по числу заболевших COVID-19. Общее количество американцев с подтверждённым диагнозом достигло 325 185 человек, скончалось 9 267 жителей страны.
Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с COVID-19, пишет Nation News.
Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.
"Я бы сказал, что от ста до двухсот тысяч летальных случаев", - уточнил он в ответ на вопрос журналиста CNN.
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