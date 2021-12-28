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Медикам - борцам с COVID-19 продлят выплаты. Мишустин назвал сумму

28 декабря 2021, 17:50  •  23 • Политика
Правительство России выделит дополнительные средства для медицинских работников, которые ведут борьбу с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить на 2022 год выплаты медикам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил, что выплаты будут продлены. Кабмин выделит на первое полугодие 2022 года более 128 млрд рублей для медиков, которые борются с COVID-19.
Ранее сообщалось, что некоторые социальные пособия вырастут с 1 января. Повысится минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Соответственно, увеличится размер выплат, которые завязаны на величине МРОТ.

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