Медик назвал самодельные украинские «аппараты ИВЛ» пригодными только для нюханья клея



Несмотря на введение жесткого карантина, эпидемия коронавируса все равно продолжает расползаться по Украине. Местные медики уже устали бить тревогу насчет нехватки средств защиты, медпрепаратов и оборудования. Специалисты начали сами предлагать в Сети способы создания тех же аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из подручных средств, буквально «на коленке». Этим они вызвали гордость и восторг у простых украинцев и ужас у тех, кто хоть что-то смыслит в медицине. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева. Несмотря на введение жесткого карантина, эпидемия коронавируса все равно продолжает расползаться по Украине. Местные медики уже устали бить тревогу насчет нехватки средств защиты, медпрепаратов и оборудования. Специалисты начали сами предлагать в Сети способы создания тех же аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из подручных средств, буквально «на коленке». Этим они вызвали гордость и восторг у простых украинцев и ужас у тех, кто хоть что-то смыслит в медицине. Корреспондентпередает из Киева.

На днях профессор, завкафедрой анестезиологии Харьковского МАПО Владимир Корсунов выложил в YouTube получасовую видеолекцию о том, как из подручных средств сделать подобие действующего аппарата ИВЛ. Того самого, который необходим для спасения больных коронавирусом на стадии тяжелого поражения легких. Сегодня таких аппаратов на всю Украину всего несколько сотен, и в случае широкого распространения коронавируса спасать украинцев будет просто нечем.

Впрочем, уже сегодня украинские СМИ публикуют истории о том, как врачи скорой помощи в Киеве отговаривают больных с жутким кашлем и температурой тела 40 градусов ехать в больницу и советуют им «пить больше воды». И о том, как медики из областных украинских больниц скрывают наличие аппаратов ИВЛ в своих учреждениях, потому что не умеют ими пользоваться. Совестливые же врачи пытаются выйти из положения как могут.

В качестве альтернативы реальным аппаратам ИВЛ команда харьковских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP — искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Как следует из инструкции на YouTube, «украинский ИВЛ» состоит из двух трубок, баллона с кислородом, бутылки с водой, а также полиэтиленового пакета, надеваемого на голову больного коронавирусом.

По мнению рядовых украинских граждан, «украинский ИВЛ поражает своей простотой и элегантностью». Так, пользователь Ирина Саенко с восторгом пишет:

«Кто бы там что ни критиковал, а я скажу — браво! Сейчас нужно быстро и дешево запустить в производство что-нибудь, что будет спасать жизнь человеку. Вот когда спасут, тогда и будут совершенствовать конструкцию, а сейчас нет на это ни времени, ни денег. Браво! Молодцы!»

Активный патриот kym afoniya тоже с гордостью пишет:

«С начала войны наши ребята тоже много чего придумали и внедрили в жизнь. Вы так же, как и они, сейчас на фронте, только враг у вас невидимый! Здоровья вам и успехов в вашей борьбе. Спасибо!»

Ему вторит некто Иван Романюк:

«Спасибо за выполненную работу, хотя конструкция несовершенна. Нужно добавить в нее дыхательную сумку для контроля за вирусами на выдохе. Значит есть простор для доработок и реализации потенциала вашего «Клуба очумелые ручки». Молодцы, что сумели за короткий срок изобрести такой нужный аппарат. Если он спасет хотя бы одну жизнь, это уже того стоит!»

А некая Юлия Иванченко написала в комментариях:

«Спасибо вам большое! Сделайте к видео титры на русском языке для врачей из России. Думаю, им тоже это будет полезно в наших условия дефицита этих аппаратов».

При этом госпожа Иванченко игнорирует информацию о том, что в России, в отличие от Украины, нет проблем с нехваткой аппаратов ИВЛ. Более того, отдельные предприятия срочно активизировали их производство. А государство — закупки и установку в больницы и клиники, в том числе в специально создаваемую «под эпидемию» сеть клиник под эгидой Минобороны РФ. Ничего подобного на Украине нет и не предвидится, поэтому врачи вынуждены создавать «ИВЛ из говна и палок». Так что с «инструкцией на русском» Иванченко явно погорячилась.



Нашлись среди пользователей и те, кто предпочел дать докторам-изобретателям несколько добрых советов. Например, украинец Роман Пасько написал: Нашлись среди пользователей и те, кто предпочел дать докторам-изобретателям несколько добрых советов. Например, украинецнаписал:

«Если у вас материал рвется в местах крепления трубок к пакету, то можно эти места проклеить скотчем».

Ага, или клеем «Момент» с изолентой.

А пользователь Siarhei Ramaniuk оценил «псевдоИВЛ» так:

«Условно говоря, это простейший аппарат с регуляцией давления аппаратом Боброва. Но зачем городить такой огород, если можно дать тот же чистый кислород через манометр и маску?! К тому же контур открыт и выдыхаемый пациентом воздух вместе с вирусами попадает в комнату. Но самое опасное — у вас нет расчета величины Exhalation ports, у пациента разовьется быстрое насыщение CO2, и больше 20 минут он в этом «мешке» не пробудет. Так что это всего лишь хорошая реклама пластика и той компании, которая его делает».

Добросердечная врач из Харькова Елизавета Шилова, посмотрев видео, напомнила, что пакеты для неинвазивного CPAP из-за недостатка аппаратов ИВЛ использовались еще 20 лет назад.

«Пакеты спасли тогда не одну жизнь, — пишет Шилова. — Впрочем, тогда проблема была в том, чтобы найти подходящий пакет, который бы не рвался и не имел резкого запаха. К счастью, теперь удалось найти производителя, который со второй попытки выпустил качественные пакеты. Их можно использовать в больницах, где не хватает аппаратов ИВЛ. Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону», — резюмировала врач.

Пользователь SLR master искренне посоветовал медикам-изобретателям сходить на страницу спортивного интернет-магазина и дал им соответствующую ссылку.

«Гораздо гуманнее использовать не этот ваш мешок, а обычную маску для снорклинга! Она стоит в рознице от 300 гривен. По крайней мере, в отличие от мешка, у нее есть встроенный воздушный клапан для поступления воздуха (то есть кислород хотя бы разбавляется). Это намного безопаснее и комфортнее для пациента. Так что требуется небольшая переделка и одна-две детали на 3D принтере!», — пишет пользователь.

Куда менее позитивно настроен Alex Lonewolf, который, посмотрев видео, поначалу написал фразу из известного анекдота: «Гусары — молчать!» А затем задал ряд экспертных вопросов:

«Одобрена ли методика структурами, регулирующими оказание экстренной медпомощи? Если да — хорошо. А если нет, то тот, кто применит этот «ИВЛ», рискует попасть под уголовную ответственность. Выкладывая это в открытый доступ на YouTube, доктор Корсунов не до конца осознает возможные последствия. Приемы работы, предназначенные для специалистов, должны оставаться в их среде. Не пытайтесь повторить это дома!»

Медик Олеся Полякова упрекает горе-изобретателей:

«Господа, не морочьте людям головы! У вас нет масок для подачи кислорода? Значит ваша конструкция никак не заменит ИВЛ! Это всего лишь от нищеты кошмарной «альтернатива маске», но с жутким перерасходом кислорода и риском задушить человека пакетом. Особенно в случае, если будет прекращена подача кислорода, а больной будет «в отключке». Наденьте себе пакет на голову, суньте под него шланг от ножного насоса и подкачивайте! Вот тогда вы поймете, какие жуткие ощущения у пациента, на котором используют такой кошмар!»

Впрочем, большинство комментариев под видео об изготовлении «ИВЛ на коленке» выдержаны в откровенно ироническом тоне. Так, российский медик Олег Петров написал:

«Украинцы, а вы вообще, аппарат ИВЛ хоть раз вживую видели?! Это компрессор, набор сложных фильтров, трубка для трахеи и т. д. А у вас — обычный пакет для нюханья клея «Момент»! Такими «изобретениями из говна и палок» вы будете только убивать своих пациентов!»

Пользователь lblset оказался более лаконичен:

«Украинцы — отчаянный народ! Не от коронавируса помрут, так от пакета на голове. А не от пакета на голове, так от жгута на шее».

А Kirk Aaa откровенно зол на украинских докторов:

«Свидомая» медицина после революции гнидности продолжает пробивать очередное дно. И это некогда самая промышленно-развитая республика СССР! Остается только сказать:«Дошли до ручки».

Пользователь Nik Tokunov, посмотрев видео, кратко резюмировал: