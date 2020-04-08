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Медик назвал самодельные украинские «аппараты ИВЛ» пригодными только для нюханья клея
08 апреля 2020, 22:35 • 73 • Украина
Несмотря на введение жесткого карантина, эпидемия коронавируса все равно продолжает расползаться по Украине. Местные медики уже устали бить тревогу насчет нехватки средств защиты, медпрепаратов и оборудования. Специалисты начали сами предлагать в Сети способы создания тех же аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из подручных средств, буквально «на коленке». Этим они вызвали гордость и восторг у простых украинцев и ужас у тех, кто хоть что-то смыслит в медицине. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.
На днях профессор, завкафедрой анестезиологии Харьковского МАПО Владимир Корсунов выложил в YouTube получасовую видеолекцию о том, как из подручных средств сделать подобие действующего аппарата ИВЛ. Того самого, который необходим для спасения больных коронавирусом на стадии тяжелого поражения легких. Сегодня таких аппаратов на всю Украину всего несколько сотен, и в случае широкого распространения коронавируса спасать украинцев будет просто нечем.
Впрочем, уже сегодня украинские СМИ публикуют истории о том, как врачи скорой помощи в Киеве отговаривают больных с жутким кашлем и температурой тела 40 градусов ехать в больницу и советуют им «пить больше воды». И о том, как медики из областных украинских больниц скрывают наличие аппаратов ИВЛ в своих учреждениях, потому что не умеют ими пользоваться. Совестливые же врачи пытаются выйти из положения как могут.
В качестве альтернативы реальным аппаратам ИВЛ команда харьковских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP — искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Как следует из инструкции на YouTube, «украинский ИВЛ» состоит из двух трубок, баллона с кислородом, бутылки с водой, а также полиэтиленового пакета, надеваемого на голову больного коронавирусом.
По мнению рядовых украинских граждан, «украинский ИВЛ поражает своей простотой и элегантностью». Так, пользователь Ирина Саенко с восторгом пишет:
Активный патриот kym afoniya тоже с гордостью пишет:
Ему вторит некто Иван Романюк:
А некая Юлия Иванченко написала в комментариях:
При этом госпожа Иванченко игнорирует информацию о том, что в России, в отличие от Украины, нет проблем с нехваткой аппаратов ИВЛ. Более того, отдельные предприятия срочно активизировали их производство. А государство — закупки и установку в больницы и клиники, в том числе в специально создаваемую «под эпидемию» сеть клиник под эгидой Минобороны РФ. Ничего подобного на Украине нет и не предвидится, поэтому врачи вынуждены создавать «ИВЛ из говна и палок». Так что с «инструкцией на русском» Иванченко явно погорячилась.
Нашлись среди пользователей и те, кто предпочел дать докторам-изобретателям несколько добрых советов. Например, украинец Роман Пасько написал:
Ага, или клеем «Момент» с изолентой.
А пользователь Siarhei Ramaniuk оценил «псевдоИВЛ» так:
Добросердечная врач из Харькова Елизавета Шилова, посмотрев видео, напомнила, что пакеты для неинвазивного CPAP из-за недостатка аппаратов ИВЛ использовались еще 20 лет назад.
Пользователь SLR master искренне посоветовал медикам-изобретателям сходить на страницу спортивного интернет-магазина и дал им соответствующую ссылку.
Куда менее позитивно настроен Alex Lonewolf, который, посмотрев видео, поначалу написал фразу из известного анекдота: «Гусары — молчать!» А затем задал ряд экспертных вопросов:
Медик Олеся Полякова упрекает горе-изобретателей:
Впрочем, большинство комментариев под видео об изготовлении «ИВЛ на коленке» выдержаны в откровенно ироническом тоне. Так, российский медик Олег Петров написал:
Пользователь lblset оказался более лаконичен:
А Kirk Aaa откровенно зол на украинских докторов:
Пользователь Nik Tokunov, посмотрев видео, кратко резюмировал:
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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