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Медиамагнат в США придумал способ выбить деньги из McDonald's. Всё дело в цвете

22 мая 2021, 06:50  •  8 • В мире
Медиамагнат в США придумал способ выбить деньги из сети ресторанов быстрого питания McDonaldʼs. Всё дело в цвете, а поданный им иск весьма солиден - 10 миллиардов долларов.
Эту сумму Байрон Аллен хочет отсудить у McDonaldʼs из-за их рекламы, а точнее её отсутствия в компаниях, ему принадлежащих. Иск был подан от имени медиакомпании Entertainment Studios Networks и вещательной компании Weather Group.
В документе говорится, что сеть фастфуда не размещает рекламу в этих сетях, руководствуясь цветом кожи их владельца. Байрон Аллен - темнокожий. За весь 2019 год McDonaldʼs вложила в рекламу 1,6 миллиарда долларов, но лишь 0,31% из них, то есть меньше пяти миллионов долларов, досталось телекомпаниям, принадлежащим афроамериканцам.
Главная цель Аллена, как отмечает издание The Wall Street Journal, не столько выбить деньги из McDonaldʼs и отсудить эти 10 миллиардов, сколько заставить бизнес размещать рекламу в медиа, владельцами которых являются темнокожие люди. В конце марта бизнесмен обвинял в игнорировании своих медиа самого крупного производителя автомобилей в США – компанию General Motors.
В McDonaldʼs уже пообещали, что к 2024 году увеличат долю своей рекламы на телеканалах, принадлежащих темнокожим, до 5%.

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