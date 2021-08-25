Медали русских не горят в огне, у китайцев - облезают: Из-за наград ОИ-2020 разгорелся скандал

Из-за наград Олимпийских игр - 2020 разгорелся скандал. Спортсмены считают, что качество у них не слишком высокое. Оказалось, что медали русских не горят в огне, у китайцев - облезают.

23 августа олимпийская чемпионка в прыжках на батуте среди женщин Чжу Сюэин рассказала, что её медаль из Токио "начала облезать". Она опубликовала в Сети фотографии повреждений награды. Спортсменка объяснила: сначала думала, что на золотой медали - просто грязь, поскребла ногтем - пятно только увеличилось.

К её посту пользователи оставили больше 10 тысяч комментариев. Многим подобная ситуация показалась неприемлемой, так как многолетний труд лучших спортсменов планеты не должен вознаграждаться медалями с дефектами.

Об аналогичной проблеме сообщили призёр Олимпиады в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем Ван Шунь, а также золотой медалист в упражнениях на брусьях Цзоу Цзинюань.

Разгорелся скандал. Многие припомнили организаторам Игр их заявления, что медали сделаны из "вторсырья" - золота и других драгоценных металлов, которые извлекли из отработавших свой срок гаджетов и бытовой техники.

В Оргкомитете Олимпиады пообещали провести дополнительную проверку, но объяснили, что облезает не позолота (так как медали на самом деле из золота), а покрытие, защищающее от царапин, пишет Global Times.

В той же статье упоминается инцидент с наградой русской чемпионки по художественной гимнастике (Пекин-2008) Дарьи Шкурихиной. В январе 2021 года в её квартире случился пожар. Пострадало многое, но не её медаль. Медали русских не горят в огне, у китайцев - облезают. В связи с этим авторы публикации вспомнили старую китайскую поговорку: "Настоящее золото не боится испытаний на прочность".