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Мечты украинцев о Европе рухнули – политолог
31 января 2021, 13:25 • 233 • Политика
Европейцы вряд ли захотят вкладываться в экономику Незалежной
Украинцам не стоит мечтать о Евросоюзе. Такого мнения придерживается политолог Андрей Головачев. Эксперт назвал причины, по которым Незалежной не светит евроинтеграция.
Головачев заявил, что экономика страны после того, как всякие контакты с Россией были прерваны, попросту развалилась, и указал на проблемы огромных масштабов. Чтобы исправить ситуацию, европейцам придется вкладывать в Украину огромные деньги. Вряд ли они готовы на такие инвестиции.
К числу прочих причин, по которым Европа не готова принять Незалежную, эксперт относит коррупцию, низкую политическую грамотность и т.д. При этом Головачев отмечает, что на принятие решения относительно Украины сильно влияет и нежелание Брюсселя портить отношения с Москвой, пишет РИА ФАН.
Стоит отметить и крайне ненадежное положение главы Незалежной Владимира Зеленского. Кресло под ним зашаталось – ранее стало известно, что рейтинг президента рекордно обвалился. Опрос провел Киевский международный институт социологии – по полученным данным, Зеленский может рассчитывать на поддержку менее 20% граждан.
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