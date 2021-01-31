Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в С...
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвел...
Главная / Политика

Мечты украинцев о Европе рухнули – политолог

31 января 2021, 13:25  •  233 • Политика
Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Европейцы вряд ли захотят вкладываться в экономику Незалежной
Украинцам не стоит мечтать о Евросоюзе. Такого мнения придерживается политолог Андрей Головачев. Эксперт назвал причины, по которым Незалежной не светит евроинтеграция.
Головачев заявил, что экономика страны после того, как всякие контакты с Россией были прерваны, попросту развалилась, и указал на проблемы огромных масштабов. Чтобы исправить ситуацию, европейцам придется вкладывать в Украину огромные деньги. Вряд ли они готовы на такие инвестиции.
К числу прочих причин, по которым Европа не готова принять Незалежную, эксперт относит коррупцию, низкую политическую грамотность и т.д. При этом Головачев отмечает, что на принятие решения относительно Украины сильно влияет и нежелание Брюсселя портить отношения с Москвой, пишет РИА ФАН.
Стоит отметить и крайне ненадежное положение главы Незалежной Владимира Зеленского. Кресло под ним зашаталось – ранее стало известно, что рейтинг президента рекордно обвалился. Опрос провел Киевский международный институт социологии – по полученным данным, Зеленский может рассчитывать на поддержку менее 20% граждан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



233
Источник
Похожие новости
31 января 2021, 08:50
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
31 января 2021, 03:20
Вас надули! "Дворец Путина" продолжит выводить людей на улицы
31 января 2021, 03:20
Удар НАТО по Калининградской области: В США раскрыли план "блицкрига"
31 января 2021, 01:30
Госдуму попросили запретить "огонь" в интернете
31 января 2021, 03:20
"Не хочу нагнетать, но...": Россия вымирает сотнями тысяч - Пронько
31 января 2021, 11:35
Отец Героя России пристыдил "мамкиных революционеров": "Будьте достойны своих дедов"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
28 января 2021, 20:20
Тайна "дворца Путина" раскрыта: "Это настоящая сенсация"
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
25 января 2021, 19:55
Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.