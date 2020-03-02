Мечты турецких элит о распаде России • 140 • Аналитика

Представитель турецких элит, советник президента Турции, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хаки, предрекший нашей стране в случае военного конфликта с Анкарой «расчленение изнутри» из-за проживающих в ней «25 миллионов мусульман», явно является приверженцем столь распространенного нынче среди политиков приема перекладывать с больной головы на здоровую.



Наша страна, как бы она ни называлась – Российской империей, Советским Союзом либо Российской Федерацией, никогда не испытывала кардинальных проблем из-за конфликтов, вызванных религиозными либо национальными причинами. Если ее и «расчленяли», то стараниями рвавшихся к власти политиканов, а не из-за чьего-то стремления молиться в том или ином храме или говорить на каком-то определенном языке. Было, правда, в российской истории и немало приходивших из-за рубежей нашей Родины «расчленителей», пытавшихся использовать с разрушительными целями в том числе и ее многонациональность. Вот только судьба всех этих попыток, равно как и тех, кто их предпринимал, сложилась крайне незавидно…







А вот Турция – совсем другое дело. Воздвигнутая Османская империя как раз и создавалась путем жесточайшего угнетения и прежде всего физического истребления как народов других этносов, так и иноверцев, отказывавшихся предавать свои святыни, переходя в ислам. Касалось это прежде всего православных христиан – особенно много о том, что такое «национальная политика» по-турецки, могут поведать армяне, греки, болгары. Да и многим другим народам, в чьей истории янычарские ятаганы оставили страшный и кровавый след, найдется что сказать. В конечном итоге абсолютное нежелание считать кого-либо, кроме единокровных единоверцев, за людей как таковых, и привело построенную на костях и ужасе Оттоманскую Порту к закату и полнейшему краху.



С XIX века варварское отношение турецкого государства к населявшим огромную страну народам множество раз становилось объектом всеобщего порицания со стороны мировых держав и поводом для оказания на буйных османов «воспитательного воздействия». При этом, правда, Европа, как правило, ограничивалась дипломатическими нотами, а русские воевали с турками, защищая православных. С распадом Османской империи в 20-е годы прошлого столетия большинство народов, сполна познавших турецкие притеснения, получили свободу. Однако отношение к тем, кто имел несчастье остаться под властью Анкары, нисколько там не изменилось. Тех же курдов еще обожествляемый в современной Турции ее основатель Ататюрк приказал считать никакими не отдельным этносом, а попросту «горными» или «дикими» турками. То, что это совершенно другой народ, со своей культурой, языком, а, главное, видением собственного будущего, «отца нации» не волновало нисколько. Как, впрочем, не волнует и его последователей.



Создание в 70-е годы прошлого века Рабочей партии Курдистана, развернувшей борьбу, в том числе и вооруженную, за права курдов, было, по сути дела, заслугой Анкары, не знавшей удержу в притеснении этого народа, который как-то даже не очень и поворачивается язык называть национальным меньшинством. По различным данным, курды составляют не менее 15% населения Турции, где проживает порядка 35 различных национальностей. Остальные в основном не дотягивают и до процента, а вот численность курдов и их решимость отстаивать собственные права до конца позволили им стать реальной силой. Казалось бы, что стоило Анкаре предоставить этим людям хотя бы возможность разговаривать, писать, обучаться на родном языке? Однако вместо этого турецкие власти предпочитали сжигать дотла целые курдские селения и безжалостно расправляться с их жителями, поголовно объявленными «террористами». Вот и получили то, что получили — тянущуюся по сей день партизанскую войну и возникшее у абсолютного большинства курдов стремление отделиться и жить в собственной стране.



Прежде чем давать «устрашающие» прогнозы относительно России, Месуту Хаки следовало бы обратить внимание на проблемы собственной страны, которые она, судя по всему, сегодня решить не в состоянии и вряд ли сумеет сделать это в будущем. Турция из-за неумения уживаться с представителями населяющих ее народов шансы на распад имеет неизмеримо большие, и сейчас своими непродуманными действиями их только увеличивает. Представитель турецких элит, советник президента Турции, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хаки, предрекший нашей стране в случае военного конфликта с Анкарой «расчленение изнутри» из-за проживающих в ней «25 миллионов мусульман», явно является приверженцем столь распространенного нынче среди политиков приема перекладывать с больной головы на здоровую.Наша страна, как бы она ни называлась – Российской империей, Советским Союзом либо Российской Федерацией, никогда не испытывала кардинальных проблем из-за конфликтов, вызванных религиозными либо национальными причинами. Если ее и «расчленяли», то стараниями рвавшихся к власти политиканов, а не из-за чьего-то стремления молиться в том или ином храме или говорить на каком-то определенном языке. Было, правда, в российской истории и немало приходивших из-за рубежей нашей Родины «расчленителей», пытавшихся использовать с разрушительными целями в том числе и ее многонациональность. Вот только судьба всех этих попыток, равно как и тех, кто их предпринимал, сложилась крайне незавидно…А вот Турция – совсем другое дело. Воздвигнутая Османская империя как раз и создавалась путем жесточайшего угнетения и прежде всего физического истребления как народов других этносов, так и иноверцев, отказывавшихся предавать свои святыни, переходя в ислам. Касалось это прежде всего православных христиан – особенно много о том, что такое «национальная политика» по-турецки, могут поведать армяне, греки, болгары. Да и многим другим народам, в чьей истории янычарские ятаганы оставили страшный и кровавый след, найдется что сказать. В конечном итоге абсолютное нежелание считать кого-либо, кроме единокровных единоверцев, за людей как таковых, и привело построенную на костях и ужасе Оттоманскую Порту к закату и полнейшему краху.С XIX века варварское отношение турецкого государства к населявшим огромную страну народам множество раз становилось объектом всеобщего порицания со стороны мировых держав и поводом для оказания на буйных османов «воспитательного воздействия». При этом, правда, Европа, как правило, ограничивалась дипломатическими нотами, а русские воевали с турками, защищая православных. С распадом Османской империи в 20-е годы прошлого столетия большинство народов, сполна познавших турецкие притеснения, получили свободу. Однако отношение к тем, кто имел несчастье остаться под властью Анкары, нисколько там не изменилось. Тех же курдов еще обожествляемый в современной Турции ее основатель Ататюрк приказал считать никакими не отдельным этносом, а попросту «горными» или «дикими» турками. То, что это совершенно другой народ, со своей культурой, языком, а, главное, видением собственного будущего, «отца нации» не волновало нисколько. Как, впрочем, не волнует и его последователей.Создание в 70-е годы прошлого века Рабочей партии Курдистана, развернувшей борьбу, в том числе и вооруженную, за права курдов, было, по сути дела, заслугой Анкары, не знавшей удержу в притеснении этого народа, который как-то даже не очень и поворачивается язык называть национальным меньшинством. По различным данным, курды составляют не менее 15% населения Турции, где проживает порядка 35 различных национальностей. Остальные в основном не дотягивают и до процента, а вот численность курдов и их решимость отстаивать собственные права до конца позволили им стать реальной силой. Казалось бы, что стоило Анкаре предоставить этим людям хотя бы возможность разговаривать, писать, обучаться на родном языке? Однако вместо этого турецкие власти предпочитали сжигать дотла целые курдские селения и безжалостно расправляться с их жителями, поголовно объявленными «террористами». Вот и получили то, что получили — тянущуюся по сей день партизанскую войну и возникшее у абсолютного большинства курдов стремление отделиться и жить в собственной стране.Прежде чем давать «устрашающие» прогнозы относительно России, Месуту Хаки следовало бы обратить внимание на проблемы собственной страны, которые она, судя по всему, сегодня решить не в состоянии и вряд ли сумеет сделать это в будущем. Турция из-за неумения уживаться с представителями населяющих ее народов шансы на распад имеет неизмеримо большие, и сейчас своими непродуманными действиями их только увеличивает. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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