Мечты, мечты… А что у нас в реалиях? • 130 • Аналитика

Ознакомившись с очень интересной подборкой от сайта «Время-вперед.рус», который позиционирует себя как объективную платформу, не то чтобы поаплодировал, но…



Но везде есть эти… нюансы и аспекты.







И уж если объективная платформа пытается оценить, что и как было обещано и как оно вышло по факту, то тут сам бог велел высказаться. Тем более что на «ВО» не так давно один из авторов пытался донести до аудитории, насколько у нас все круто и шоколадно.



Мы живем в интересное время. Когда перемогу нужно делать буквально из всего. Даже из зрады. Увы, в этом у нас идет капсоревнование с Украиной. Пока вроде бы и ничья, но в том, что мы победим, тут нет никаких сомнений. Ну как это, уступить какой-то там Украине в придумывании сказок…



Основное большинство потребителей информации у нас подобны бабочкам-однодневкам, и основное большинство инфоСМИ этим пользуются. По шаблону Минобороны, которое первым опробовало этот метод.



Метод прост. Сегодня размещаем на первой полосе огромными буквами информацию о том, что в следующем году будет ОГО-ГО!!!. Народ орет «уря!», бросает в воздух все что есть под рукой, все, занавес, все расползаются по углам.



А если в следующем году «ОГО-ГО» не выйдет, то можно на 38-й странице шрифтиком размера типа 4 или 5 написать, что «ого-го» переносится вправо, потому что санкции, обвальный и прочие враги нации помешали.



Но перемога-то оглашена именно сегодня… А до «через год»… Ну, вы поняли.



Так что у нас с главными перемогами прошлого года, о которых вещали на всю страну? «Первый» канал и РТР, не ниже уровень?



Все прекрасно.



Начнем, естественно, с главного: со строительства газопроводов, ибо продажа газа всему миру – это наше все.



1. Газопровод «Сила Сибири». Радостно заявляется, что обещание выполнено, проект реализован.



Хорошо, газ в Китай пошел. Можно порадоваться за соседей. Можно ли радоваться за нас – вопрос сложный. То, что КНР употребит этот газ на свои нужды и получит от этого пользу, сомнений не вызывает. То, что в стране-бензоколонке деньги сперва пойдут в «Газпром», а потом посмотрим – тоже как бы факт.







Учитывая, что цена на бывшее народное достояние (газ для народа) теперь тайна за семью печатями, то сколько лет (или десятков лет) будут окупаться бюджетные деньги, вгроханные в газопровод – тоже вопрос без ответа. Ибо нечего, лишние знания отягощают мозг.



Лично для меня в пуске газопровода, возможно, есть один положительный момент. Надеюсь, откровенно дегенеративная реклама «Силы» теперь пропадет из спортивных трансляций. Если продолжат крутить, ибо уплачено – тогда вообще положительного ноль.



2. «Турецкий поток». Реализовано.





Вот действительно, «мы строили, строили, и, наконец, построили!» Что ж, Эрдоган только усилит позиции Турции за наш счет, слава богу, хоть рекламы не было такой, как с китайской трубой.



А если в целом, то с одной стороны мы усиливаем… нет, союзниками и тем более друзьями назвать что Китай, что Турцию, язык не поворачивается. Партнеры, как есть партнеры. Потребители.



3. «Северный поток». Не реализовано.



В принципе, тут все понятно, чистейшей воды политика. Как таковой трубопровод нужен только Германии, которая хотела бы стать Турцией на севере. А так как остальным все равно, у кого покупать русский газ, то и понятно, почему такое отношение.



Естественно, СП будут тормозить изо всех сил, но нам, обычным россиянам, от этого не горячо и не холодно.



4. Белорусская атомная электростанция. Не реализовано.





Здесь все понятно, извечные братские заморочки. Белорусы хотят станцию себе за российский кредит, наши хотят урвать себе кусок прибыли, так как на России это почти не отражается (кредит, который будет выплачивать Беларусь, почти весь ушел «Росатому»), то и пусть дальше договариваются.



5. Калининградские проекты.



Вот с Калининградской областью смотрится. Введена в эксплуатацию Прегольская ТЭС, работающая на газе.







Правда, в соответствии с дорожной картой, помимо Прегольской ТЭС, строились еще 3 ТЭС: Приморская, Маяковская и Талаховская ТЭС. Которые, по заверениям, в 2021 году будут введены в строй и дадут установленную мощность 1 ГВт. Но вот когда дадут – тогда и посмотрим.



К ТЭС еще пристегивается в качестве хорошей новости «Комплекс СПГ». Данный комплекс, или как его еще называют, регазификационный терминал, позволяет практически обезопасить Калининградскую область от возможных рисков при транзите топлива через Литву и Белоруссию.



Согласимся, что такие риски имеют место быть.



На самом деле, терминал или комплекс – ну это очень громко сказано. Всего-навсего танкер «Маршал Василевский», пришвартованный в пяти километрах от берега. Как любой танкер-газовоз, «Василевский» вполне способен пропустить через себя сжиженный газ, перевести его в газообразное состояние и далее подать туда, куда требуется. В подземное газохранилище или сразу в магистраль для потребителей.



В общем, не то чтобы комплекс, но работу свою делает.



Еще один морской терминал. Для пассажирских судов. Вот тут полный провал.



А как красиво все расписывал губернатор Антон Алиханов… Трехсотметровые круизные лайнеры со всего света, которые будут косяками заходить в Калининград… В итоге не было сделано НИЧЕГО.







В конце ноября 2019 года «Росморпорт» в одностороннем порядке расторг контракт с ООО «Больверк», которая «строила» порт. Компания должна была завершить работы 31 октября 2019 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Ущерб государству оценивается в 1,6 млрд рублей.



Немного так подпортило общую картинку, но 1,6 млрд рублей – это, простите, 1,6 млрд. Это кого-то должны будут посадить, и посадить надолго. С конфискацией. А губернатору придется выкручиваться, потому что 1,6 млрд – это даже не деньги. Это сумма.



6. Железнодорожное сообщение с Крымом. Реализовано.







Тут совсем без комментариев. Дай бог (а ниже будет не дай бог), чтобы все проекты в России строились так. Что в плане сроков, что в плане качества.



7. Московский метрополитен.



Ну тут многие употребляют обтекаемую формулировку «реализовано частично». Впрочем, судить не мне, но:



«В Москве в этом (2019-м) году откроют 16 новых станций метро».

А в итоге? А в итоге 8 станций. И по километражу, скорее всего, такое же отставание. Впрочем, как говорится, не России о московских проблемах плакать. Просто картинка.



8. Железнодорожный мост через Амур.



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Вот это обратная сторона медали с Крымским мостом. Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. Соглашение о его строительстве было подписано в 2013 году.



Самое смешное. Длина моста – 2 209 м, 309 м из них приходится на территорию России. Китай свою часть построил…



В сентябре 2019 года губернатор ЕАО Левинталь должен был торжественно вводить в строй этот мост. В декабре 2019 Левинталя на посту губернатора досрочно не стало, но мосту это не помогло совершенно.



Говорят, к концу 2020 года достроят… Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обещал... Посмотрим, сколько его слово стоит.



9. Автомобильный мост через Амур.





А вот с ним справились. Несмотря и невзирая. Правда, несколько в другом месте, не в Еврейской автономной области, между Благовещенском и Хэйхэ.



Мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая. Каждому подрядчику нужно было проложить по 540 метров. 31 мая 2019 года мостостроители смонтировали замыкающий блок, и две части перехода были состыкованы.



Ну совершенно иной подход, не так ли? Взяли и построили. Ну да, три года, так и мост не маленький.



10. «Достижения» Роскосмоса.





Здесь можно особенно не расстраиваться, потому что все выглядит очень печально. Есть, конечно, положительный момент в том, что ничего не разбилось.



Вообще, в начале года было объявлено о плане в 41 старт. Потом план скорректировали до 35. В итоге запустили 22.



В общем, это лучше, чем если бы ракеты-носители опять падали бы на землю или разносили содержимое по ближнему космосу. Хотя бы и в два раза меньше, чем планировалось.



Особо стоило сказать о модуле «Наука», который в очередной раз не вывели на орбиту.



«Мы уже приступили к подготовке пуска на Международную космическую станцию нового модуля. То есть мы, в отличие от наших партнёров — американцев, европейцев, — планируем последовательно в 2020-м, 2021-м и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент».

(Дмитрий Рогозин.)





«Новый модуль», который мучают с 1995 года, сперва собирая его, а с 2007 года пытаясь запустить, – это однозначно достижение.



О спутниках или хорошо, или никак. Потому о «Ямале-601» и «Экспрессах» молчим и радуемся выведенному на орбиту «Спектру-РГ», хотя от российской «Р» там так… Все германское или штатовское. Но работать будет на нас, уже плюс.



11. Корабли.



Ледокол «Арктика».





Однозначно в разряде успехов будет «Арктика». Да, испытания подзатянулись, но тут точно лучше перебдеть, чем… Север – он такой. Так что в этом году самый мощный в мире атомный ледокол займется делом. Если при таких погодных раскладах ему будет дело.



Военный надводный флот.





Да, этот стон у нас песней зовется. Обещалось 30 кораблей и судов, на деле – 19. Ракетные катера, водолазные боты, буксиры. Всего понемногу.



С большими кораблями как всегда.



Фрегат «Адмирал Касатонов» по срокам сдвинули, что-то там испытывают. См. про «Арктику», у нас войны нет, так что пусть испытывают до упора. Лишь бы все работало при входе в строй. Заложен, напомню, в 2009 году. На дворе – 2020-й. 11 лет строить фрегат – это точно победа. Не в условиях войны или кризисного развала, но тем не менее.



Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». 2012-й и 2013-й годы закладки соответственно, так что если прикинуть по «Касатонову», то все идет по плану. К 2025-му году управимся.



Подводный флот.



Создать «Мемориал спасённым героям»

Атомные подводные лодки — это, пожалуй, единственные крупные корабли, за которые мы можем не беспокоиться. Ну, почти. То, что «Князь Владимир» и «Казань» не сданы флоту как было обозначено, в 2019-м, лично я не считаю зрадой. Примерно такое же отношение, как и в отношении испытаний надводных кораблей. Главное – уже построены. А до ума довести – это дело такое…



Список можно продолжать до бесконечности. Нужно ли?



Кому так важно забиться в истерике от осознания, что два комплекса «Авангард», вставшие на боевое дежурство, заставят содрогнуться весь мир или хотя бы всю Америку… Ну, это дело такое. Сугубо личное.



В принципе, у нас месяца не проходит, чтобы соответствующие СМИ не дали повода для радостной патриоистерики. Не имеющий аналогов в мире парадный танк «Армата», парадный БМП «Курганец», лучший в мире пиар-истребитель Су-57, атомный воздухолет, атомный подводноплав и так далее.



Все так красиво и красочно оформлено, и, главное – ну совершенно не дает повода усомниться в том, что все будет именно так, как в пресс-релизе.



Потому что да, главное – это взять и погромче заявить о том, что в 2022 году будет ОГО-ГО! А кто там станет проверять… До 2022 еще дожить надо.



Наверное, еще интереснее будет проанализировать высказывания и обещания наших ответственных лиц, сделанных в рамках различных долгосрочных программ в 2012-2013 годах. Это была бы забавная аналитика.



Вот только толку сегодня от нее ноль. Как ноль толку от основного большинства громких заявлений. Кто не верит – ну пусть посмотрит динамику уменьшения госзаказа на ту же «Армату».



Как я правильно (а я правильно) понимаю, громких заявлений сейчас будет гора. Обвал. Лавина. Очень надо, чтобы 22 апреля те, кто будет погребен под этой лавиной, находясь под впечатлениями от информационного вала, пошли и проголосовали за изменения в Конституции.



России нужен… Ну да, просто России нужен новый… В общем, не так уж и важно, новый или старый. Но он России нужен, а значит, Конституцию мы поменяем. Мы же за порядок? Вот ради него, порядка, и голосуем. А старый он или новый – не принципиально.



И ничего такого странного в этом нет. Реалии дня. Нам врут, потому что так надо. Не всегда потому, что просто хочется наврать. Просто так получилось.



Главное, что? Главное, как говаривал один наш автор, не сдаваться. Не капитулировать не перед кем, лапки вверх не поднимать и гордо смотреть на то, как все вокруг нас расцветает, и семимильными шагами идти туда, в светлое будущее.



Однако если посмотреть на десятки и сотни примеров, которые я не привел, но которые каждый умный (жирно подчеркиваю) человек сможет увидеть вокруг себя, все-таки стоит не давать возможности завертеть свои мозги в спираль. И не давать себя одурачить.



Наверное, в этом есть некая такая задача на ближайшие годы. По крайней мере, для тех, кто не хочет жить в прострации, навеянной радостными репортажами. В жизни порой бывает больше оттенков, чем это дают государственные СМИ… Ознакомившись с очень интересной подборкой от сайта «Время-вперед.рус», который позиционирует себя как объективную платформу, не то чтобы поаплодировал, но…Но везде есть эти… нюансы и аспекты.И уж если объективная платформа пытается оценить, что и как было обещано и как оно вышло по факту, то тут сам бог велел высказаться. Тем более что на «ВО» не так давно один из авторов пытался донести до аудитории, насколько у нас все круто и шоколадно.Мы живем в интересное время. Когда перемогу нужно делать буквально из всего. Даже из зрады. Увы, в этом у нас идет капсоревнование с Украиной. Пока вроде бы и ничья, но в том, что мы победим, тут нет никаких сомнений. Ну как это, уступить какой-то там Украине в придумывании сказок…Основное большинство потребителей информации у нас подобны бабочкам-однодневкам, и основное большинство инфоСМИ этим пользуются. По шаблону Минобороны, которое первым опробовало этот метод.Метод прост. Сегодня размещаем на первой полосе огромными буквами информацию о том, что в следующем году будет ОГО-ГО!!!. Народ орет «уря!», бросает в воздух все что есть под рукой, все, занавес, все расползаются по углам.А если в следующем году «ОГО-ГО» не выйдет, то можно на 38-й странице шрифтиком размера типа 4 или 5 написать, что «ого-го» переносится вправо, потому что санкции, обвальный и прочие враги нации помешали.Но перемога-то оглашена именно сегодня… А до «через год»… Ну, вы поняли.Так что у нас с главными перемогами прошлого года, о которых вещали на всю страну? «Первый» канал и РТР, не ниже уровень?Все прекрасно.Начнем, естественно, с главного: со строительства газопроводов, ибо продажа газа всему миру – это наше все.1. Газопровод «Сила Сибири». Радостно заявляется, что обещание выполнено, проект реализован.Хорошо, газ в Китай пошел. Можно порадоваться за соседей. Можно ли радоваться за нас – вопрос сложный. То, что КНР употребит этот газ на свои нужды и получит от этого пользу, сомнений не вызывает. То, что в стране-бензоколонке деньги сперва пойдут в «Газпром», а потом посмотрим – тоже как бы факт.Учитывая, что цена на бывшее народное достояние (газ для народа) теперь тайна за семью печатями, то сколько лет (или десятков лет) будут окупаться бюджетные деньги, вгроханные в газопровод – тоже вопрос без ответа. Ибо нечего, лишние знания отягощают мозг.Лично для меня в пуске газопровода, возможно, есть один положительный момент. Надеюсь, откровенно дегенеративная реклама «Силы» теперь пропадет из спортивных трансляций. Если продолжат крутить, ибо уплачено – тогда вообще положительного ноль.2. «Турецкий поток». Реализовано.Вот действительно, «мы строили, строили, и, наконец, построили!» Что ж, Эрдоган только усилит позиции Турции за наш счет, слава богу, хоть рекламы не было такой, как с китайской трубой.А если в целом, то с одной стороны мы усиливаем… нет, союзниками и тем более друзьями назвать что Китай, что Турцию, язык не поворачивается. Партнеры, как есть партнеры. Потребители.3. «Северный поток». Не реализовано.В принципе, тут все понятно, чистейшей воды политика. Как таковой трубопровод нужен только Германии, которая хотела бы стать Турцией на севере. А так как остальным все равно, у кого покупать русский газ, то и понятно, почему такое отношение.Естественно, СП будут тормозить изо всех сил, но нам, обычным россиянам, от этого не горячо и не холодно.4. Белорусская атомная электростанция. Не реализовано.Здесь все понятно, извечные братские заморочки. Белорусы хотят станцию себе за российский кредит, наши хотят урвать себе кусок прибыли, так как на России это почти не отражается (кредит, который будет выплачивать Беларусь, почти весь ушел «Росатому»), то и пусть дальше договариваются.5. Калининградские проекты.Вот с Калининградской областью смотрится. Введена в эксплуатацию Прегольская ТЭС, работающая на газе.Правда, в соответствии с дорожной картой, помимо Прегольской ТЭС, строились еще 3 ТЭС: Приморская, Маяковская и Талаховская ТЭС. Которые, по заверениям, в 2021 году будут введены в строй и дадут установленную мощность 1 ГВт. Но вот когда дадут – тогда и посмотрим.К ТЭС еще пристегивается в качестве хорошей новости «Комплекс СПГ». Данный комплекс, или как его еще называют, регазификационный терминал, позволяет практически обезопасить Калининградскую область от возможных рисков при транзите топлива через Литву и Белоруссию.Согласимся, что такие риски имеют место быть.На самом деле, терминал или комплекс – ну это очень громко сказано. Всего-навсего танкер «Маршал Василевский», пришвартованный в пяти километрах от берега. Как любой танкер-газовоз, «Василевский» вполне способен пропустить через себя сжиженный газ, перевести его в газообразное состояние и далее подать туда, куда требуется. В подземное газохранилище или сразу в магистраль для потребителей.В общем, не то чтобы комплекс, но работу свою делает.Еще один морской терминал. Для пассажирских судов. Вот тут полный провал.А как красиво все расписывал губернатор Антон Алиханов… Трехсотметровые круизные лайнеры со всего света, которые будут косяками заходить в Калининград… В итоге не было сделано НИЧЕГО.В конце ноября 2019 года «Росморпорт» в одностороннем порядке расторг контракт с ООО «Больверк», которая «строила» порт. Компания должна была завершить работы 31 октября 2019 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Ущерб государству оценивается в 1,6 млрд рублей.Немного так подпортило общую картинку, но 1,6 млрд рублей – это, простите, 1,6 млрд. Это кого-то должны будут посадить, и посадить надолго. С конфискацией. А губернатору придется выкручиваться, потому что 1,6 млрд – это даже не деньги. Это сумма.6. Железнодорожное сообщение с Крымом. Реализовано.Тут совсем без комментариев. Дай бог (а ниже будет не дай бог), чтобы все проекты в России строились так. Что в плане сроков, что в плане качества.7. Московский метрополитен.Ну тут многие употребляют обтекаемую формулировку «реализовано частично». Впрочем, судить не мне, но:А в итоге? А в итоге 8 станций. И по километражу, скорее всего, такое же отставание. Впрочем, как говорится, не России о московских проблемах плакать. Просто картинка.8. Железнодорожный мост через Амур.Вот это обратная сторона медали с Крымским мостом. Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. Соглашение о его строительстве было подписано в 2013 году.Самое смешное. Длина моста – 2 209 м, 309 м из них приходится на территорию России. Китай свою часть построил…В сентябре 2019 года губернатор ЕАО Левинталь должен был торжественно вводить в строй этот мост. В декабре 2019 Левинталя на посту губернатора досрочно не стало, но мосту это не помогло совершенно.Говорят, к концу 2020 года достроят… Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обещал... Посмотрим, сколько его слово стоит.9. Автомобильный мост через Амур.А вот с ним справились. Несмотря и невзирая. Правда, несколько в другом месте, не в Еврейской автономной области, между Благовещенском и Хэйхэ.Мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая. Каждому подрядчику нужно было проложить по 540 метров. 31 мая 2019 года мостостроители смонтировали замыкающий блок, и две части перехода были состыкованы.Ну совершенно иной подход, не так ли? Взяли и построили. Ну да, три года, так и мост не маленький.10. «Достижения» Роскосмоса.Здесь можно особенно не расстраиваться, потому что все выглядит очень печально. Есть, конечно, положительный момент в том, что ничего не разбилось.Вообще, в начале года было объявлено о плане в 41 старт. Потом план скорректировали до 35. В итоге запустили 22.В общем, это лучше, чем если бы ракеты-носители опять падали бы на землю или разносили содержимое по ближнему космосу. Хотя бы и в два раза меньше, чем планировалось.Особо стоило сказать о модуле «Наука», который в очередной раз не вывели на орбиту.(Дмитрий Рогозин.)«Новый модуль», который мучают с 1995 года, сперва собирая его, а с 2007 года пытаясь запустить, – это однозначно достижение.О спутниках или хорошо, или никак. Потому о «Ямале-601» и «Экспрессах» молчим и радуемся выведенному на орбиту «Спектру-РГ», хотя от российской «Р» там так… Все германское или штатовское. Но работать будет на нас, уже плюс.11. Корабли.Ледокол «Арктика».Однозначно в разряде успехов будет «Арктика». Да, испытания подзатянулись, но тут точно лучше перебдеть, чем… Север – он такой. Так что в этом году самый мощный в мире атомный ледокол займется делом. Если при таких погодных раскладах ему будет дело.Военный надводный флот.Да, этот стон у нас песней зовется. Обещалось 30 кораблей и судов, на деле – 19. Ракетные катера, водолазные боты, буксиры. Всего понемногу.С большими кораблями как всегда.Фрегат «Адмирал Касатонов» по срокам сдвинули, что-то там испытывают. См. про «Арктику», у нас войны нет, так что пусть испытывают до упора. Лишь бы все работало при входе в строй. Заложен, напомню, в 2009 году. На дворе – 2020-й. 11 лет строить фрегат – это точно победа. Не в условиях войны или кризисного развала, но тем не менее.Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». 2012-й и 2013-й годы закладки соответственно, так что если прикинуть по «Касатонову», то все идет по плану. К 2025-му году управимся.Подводный флот.Атомные подводные лодки — это, пожалуй, единственные крупные корабли, за которые мы можем не беспокоиться. Ну, почти. То, что «Князь Владимир» и «Казань» не сданы флоту как было обозначено, в 2019-м, лично я не считаю зрадой. Примерно такое же отношение, как и в отношении испытаний надводных кораблей. Главное – уже построены. А до ума довести – это дело такое…Список можно продолжать до бесконечности. Нужно ли?Кому так важно забиться в истерике от осознания, что два комплекса «Авангард», вставшие на боевое дежурство, заставят содрогнуться весь мир или хотя бы всю Америку… Ну, это дело такое. Сугубо личное.В принципе, у нас месяца не проходит, чтобы соответствующие СМИ не дали повода для радостной патриоистерики. Не имеющий аналогов в мире парадный танк «Армата», парадный БМП «Курганец», лучший в мире пиар-истребитель Су-57, атомный воздухолет, атомный подводноплав и так далее.Все так красиво и красочно оформлено, и, главное – ну совершенно не дает повода усомниться в том, что все будет именно так, как в пресс-релизе.Потому что да, главное – это взять и погромче заявить о том, что в 2022 году будет ОГО-ГО! А кто там станет проверять… До 2022 еще дожить надо.Наверное, еще интереснее будет проанализировать высказывания и обещания наших ответственных лиц, сделанных в рамках различных долгосрочных программ в 2012-2013 годах. Это была бы забавная аналитика.Вот только толку сегодня от нее ноль. Как ноль толку от основного большинства громких заявлений. Кто не верит – ну пусть посмотрит динамику уменьшения госзаказа на ту же «Армату».Как я правильно (а я правильно) понимаю, громких заявлений сейчас будет гора. Обвал. Лавина. Очень надо, чтобы 22 апреля те, кто будет погребен под этой лавиной, находясь под впечатлениями от информационного вала, пошли и проголосовали за изменения в Конституции.России нужен… Ну да, просто России нужен новый… В общем, не так уж и важно, новый или старый. Но он России нужен, а значит, Конституцию мы поменяем. Мы же за порядок? Вот ради него, порядка, и голосуем. А старый он или новый – не принципиально.И ничего такого странного в этом нет. Реалии дня. Нам врут, потому что так надо. Не всегда потому, что просто хочется наврать. Просто так получилось.Главное, что? Главное, как говаривал один наш автор, не сдаваться. Не капитулировать не перед кем, лапки вверх не поднимать и гордо смотреть на то, как все вокруг нас расцветает, и семимильными шагами идти туда, в светлое будущее.Однако если посмотреть на десятки и сотни примеров, которые я не привел, но которые каждый умный (жирно подчеркиваю) человек сможет увидеть вокруг себя, все-таки стоит не давать возможности завертеть свои мозги в спираль. И не давать себя одурачить.Наверное, в этом есть некая такая задача на ближайшие годы. По крайней мере, для тех, кто не хочет жить в прострации, навеянной радостными репортажами. В жизни порой бывает больше оттенков, чем это дают государственные СМИ… Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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