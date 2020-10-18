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Мечту Грефа уже начали воплощать с Москвы: "Ну, тогда всё. Образованию придёт тот самый"
18 октября 2020, 19:45 • 99 • Политика
Школьники 6-11-х классов в Москве переходят на дистанционное обучение. Если в Москве удастся внедрить этот эксперимент, о котором так мечтает Герман Греф, придумывая разные дистанционные платформы, то тогда - всё. Образованию в России придёт конец, уверен обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Мэр Москвы Сергей Собянин изменил порядок образовательного процесса в школах из-за пандемии коронавируса: на очном обучении остаются только ученики начальных классов вплоть до пятого, остальные школьники в ближайшие две недели переходят на дистанционный формат. Решение властей столицы прокомментировал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
По его мнению, это первый шаг к тому, что образование в России заканчивается. А второй шаг, который уже обсуждается в столичном правительстве, - это замена опытных педагогов старше 65 лет студентами педагогических вузов.
Он добавляет, что если в Москве удастся внедрить этот эксперимент, о котором так мечтает Герман Греф, придумывая разные дистанционные платформы, то тогда - всё. Образованию в России придёт конец.
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