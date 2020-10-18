Мечту Грефа уже начали воплощать с Москвы: "Ну, тогда всё. Образованию придёт тот самый"

Мэр Москвы Сергей Собянин изменил порядок образовательного процесса в школах из-за пандемии коронавируса: на очном обучении остаются только ученики начальных классов вплоть до пятого, остальные школьники в ближайшие две недели переходят на дистанционный формат. Решение властей столицы прокомментировал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

По его мнению, это первый шаг к тому, что образование в России заканчивается. А второй шаг, который уже обсуждается в столичном правительстве, - это замена опытных педагогов старше 65 лет студентами педагогических вузов.

"Я искренне надеюсь, что в мэрии вообще понимают всю степень ответственности. Ну не настолько же им плевать на город, на горожан?!" - отмечает Пронько в эфире Царьграда.

Он добавляет, что если в Москве удастся внедрить этот эксперимент, о котором так мечтает Герман Греф, придумывая разные дистанционные платформы, то тогда - всё. Образованию в России придёт конец.