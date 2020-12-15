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Мечту Грефа уже готовы исполнить. Но пока не в России

15 декабря 2020, 22:10  •  178 • В мире
Мечту Грефа уже готовы исполнить. Речь идёт о тотальном отказе о наличных денег. Но пока не в России, а в Швеции.
Министр по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Швеции Пер Болунд сообщает, что до 2022 года соответствующие ведомства рассмотрят и проанализируют возможность отказа от наличности в стране. Национальная валюта полностью станет цифровой. Исследование было начато 11 декабря, пишет Bloomberg.
Шведские СМИ со ссылкой на доклад Центрального банка своей страны сообщали, что наличными деньгами пользуются крайне мало граждан. Купюрами расплачиваются менее чем в 10% случаев. Это позволяет Швеции возглавить рейтинг по темпу отказа от банкнот. В обращении на территории страны находится сумма, которая равна 1% от внутреннего валового продукта. В Евросоюзе в целом этот показатель составляет 11%.
Мечту Грефа уже готовы исполнить в Швеции, но если там стоит цель стать первым в мире государством, где не будет кеша, то с Россией ситуация непонятна.
В середине октября 2020 года Банк России выпустил некий доклад с названием "Цифровой рубль". Чёткого определения этому понятию не даётся. С целями тоже не всё ясно. Центробанк предлагает сделать цифровой рубль дополнением к наличным и безналичным расчётам, но глава "Сбера" Герман Греф не согласен. Он считает, что этой новой российской валютой нужно заменить вообще все безналичные деньги в стране.
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