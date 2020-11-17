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Мечтающим о Крыме туркам посоветовали следить за штанами. Пушков спустил "завоевателей" на землю

17 ноября 2020, 19:30  •  188 • Политика
Мечтающим о покорении Крыма туркам посоветовали следить за своими штанами. Российский сенатор Алексей Пушков спустил "завоевателей" с небес на землю: Османской империи не будет.
Так член Совета Федерации прокомментировал слова пресс-секретаря турецкой партии İYİ Parti ("Хорошая партия") Явуза Агыралиоглу, который назвал перемирие в Карабахе "победой тюрок". По словам турецкого политика, следующим шагом станет распространение турецкого влияния на Восточный Туркестан, Крым и Киркук (город на севере Ирака).
Пушков поспешил остудить пыл Агыралиоглу. Он подчеркнул, что мечте Анкары о возрождении Османской империи не суждено сбыться, а чрезмерные амбиции могут выйти Турции боком.
Пресс-секретаря сильно занесло. Османская империя так и останется на уровне ностальгии: ей нет места в современном мире. Кто слишком широко шагает, рискует порвать штаны, - пишет сенатор в Telegram.
Скриншот:Telegram/Алексей Пушков
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынашивает план создания "Великого Турана". Речь идёт об объединении всех тюркских народов под турецким флагом. В этом случае под турецкое влияние попадёт вся Средняя Азия. Эксперты предупреждают, что в теории Анкара может попытаться распространить своё влияние и на российские регионы с тюркским населением - такие как Крым, Татарстан и Башкирия.

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