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Мечтателям здесь не место

27 ноября 2018, 13:54  •  122 • Карикатуры

Американские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов, в том числе против женщин и детей, на границе с Мексикой. В Белом доме действия военных назвали "профессиональными".

© Виталий Подвицкий

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