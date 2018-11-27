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Мечтателям здесь не место
27 ноября 2018, 13:54 • 122 • Карикатуры
Американские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов, в том числе против женщин и детей, на границе с Мексикой. В Белом доме действия военных назвали "профессиональными".
© Виталий Подвицкий
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