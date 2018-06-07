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Мечтать не вредно

07 июня 2018, 15:09  •  77 • Карикатуры

В случае военного столкновения России и Украины последняя была бы побеждена за несколько дней, заявил в интервью Die Welt бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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