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Мечтать не вредно
07 июня 2018, 15:09 • 77 • Карикатуры
В случае военного столкновения России и Украины последняя была бы побеждена за несколько дней, заявил в интервью Die Welt бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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