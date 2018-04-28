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Мечтать не вредно
28 апреля 2018, 19:39 • 113 • Карикатуры
Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараку Обаме приехать в Россию и посмотреть на "разорванную в клочья" экономику. Премьер подчеркнул, что, несмотря на противодействие внешних сил, власти продолжают исполнять социальные обязательства, а инфляция находится на низком уровне.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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