Мечтать не вредно

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Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараку Обаме приехать в Россию и посмотреть на "разорванную в клочья" экономику. Премьер подчеркнул, что, несмотря на противодействие внешних сил, власти продолжают исполнять социальные обязательства, а инфляция находится на низком уровне.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий