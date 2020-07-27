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Мечтал о мэрском кресле: Янукович вскрыл обман Порошенко

27 июля 2020, 22:05  •  84 • Политика
poroshenko.petro/ vk.com/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Шоколадный король" пытался добиться доверия президента, выполняя все его команды
Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Джания заявил, что предыдущий украинский лидер Петр Порошенко скрывает многие факты из своей биографии.
Экс-нардеп рассказал, что во времена президентства Виктора Януковича Порошенко прикладывал все усилия для того, чтобы стать мэром Киева. Поэтому ему требовалось "благословение" президента Украины. Порошенко пытался вести диалог с администрацией украинского лидера, постоянно ожидая своей очереди в приемной. Взамен он клялся в верности и обещал "выполнять все команды".
Парламентарий заявил, что во времена Януковича сам был членом правящей фракции, однако после событий на Майдане вышел из ее рядов. И Порошенко однажды с ним сошелся, попросив поговорить с правящим кругом о его кандидатуре. Янукович ответил отказом: украинский олигарх, по его словам, был способен на предательство и обман.
"И он действительно обманул, предал и обворовал своих избирателей", – заявил Джания на своем канале в YouTube.
По этой причине кандидатура Порошенко на выборах от "Партии Регионов", которую сам представлял Янукович, была отклонена. Скрепя зубы, несчастный олигарх согласился с решением президента, однако затаил обиду. И уже в ноябре стал президентом страны.
Джания заявил, что сам сыграл не последнюю роль в том, чтобы сделать Порошенко лидером Незалежной, о чем глубоко сожалеет.
"Утро.ру" писало ранее, что партия "Европейская солидарность" призвала митингующих к очередному Майдану, однако сам лидер фракции Порошенко укатил в Турцию вместе с семьей.

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