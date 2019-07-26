|
«Мечта националистов»: посол Украины предложил «хорватский сценарий» урегулирования в Донбассе
26 июля 2019, 11:24 • 72 • Украина
Украина могла бы завершить конфликт в Донбассе по «хорватскому сценарию», — введя миротворцев ООН и при международном посредничестве. Об этом заявил посол страны в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко. По его словам, хорваты похожи по менталитету на украинцев, так как пришли на Балканы с «верхнего течения Днестра», где сейчас украинские Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области. Между тем эксперты напомнили, что, несмотря на ввод миротворцев, Хорватия продолжала военные действия, которые фактически привели к геноциду сербов и изгнанию их из страны. Именно возможностью вести боевые действия при поддержке стран Запада привлекает этот сценарий часть украинского руководства, считают аналитики.
Разрушенный дом в результате обстрела посёлка Зайцево города Горловка Донецкой области © Сергей Аверин / РИА Новости
Для разрешения конфликта на востоке Украины следует воспользоваться опытом Хорватии и привлечь иностранных миротворцев. Об этом заявил украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
Напомним, война в Хорватии началась в 1991 году. После того как регион объявил о своей независимости от Югославии, населявшим её сербам (около 12% населения) отказали в культурной автономии. Был ущемлён сербский язык, в служебной переписке и СМИ власти запретили использовать кириллицу, а из школьных программ были удалены тексты по сербской истории и произведения сербских писателей и поэтов.
В ответ на это сербы, проживавшие в Книнской Краине, провели референдум по вопросу суверенитета и автономии. 99,7% пришедших на выборы (в 10 муниципалитетах хорватские власти сорвали плебисцит) выступили за автономию. Позже они объявили о своей независимости и создании Республики Сербской Краины. Миротворцы ООН были введены в регион в 1992 году, но боевые действия продолжались до 1995 года, когда Хорватия в ходе крупной военной операции восстановила контроль над регионом.
Левченко заявил, что на данный момент «одной партией» предлагается «боснийский сценарий» разрешения конфликта в Донбассе — предоставление региону широкой автономии. Отметим, что эта инициатива включена в программу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», хотя диппредставитель не назвал конкретную политическую силу. Однако посол считает развитие событий по «боснийскому сценарию» неприемлемым, так как автономия востока Украины лишит Киев возможности проводить единую политику и возникнет риск потерять регион за «два-три дня».
Хорваты, по словам Левченко, близки к украинцам по своей ментальности, так как пришли на территорию своей страны с «верхнего течения Днестра», то есть из современных Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Более того, Левченко утверждает, что «Украина — прародина всех балканских славян», в частности сербов, и сетует, что этот «факт» не используется во внешней политике Киева.
«Операция привела к геноциду»
«Хорватский сценарий» заключается не столько во вводе миротворческого контингента, сколько в проведении военных операций, указал член Совета по межнациональным отношениям при президента России Богдан Безпалько.
При этом завершение конфликта не в интересах ни украинских властей, ни их партнёров из США, считает Безпалько.
«Конфликтогенный потенциал Донбасса стремятся сохранить для давления на Россию. Для Украины — это товар, который она может продать. Для американцев — удобный инструмент, который они могут купить. Сам по себе конфликтогенный потенциал Донбасса будет сохраняться», — добавил эксперт.
Именно возможностью проводить операции при поддержке со стороны Запада и привлекает Киев «хорватский сценарий», пояснил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Этот опыт, сочетающий вооружённую борьбу с вмешательством внешних акторов в лице США и европейских стран, украинской элите очень хочется перенести на свою, украинскую почву и так же, как хорваты разобрались с сербами, разобраться с жителями Донбасса», — пояснил он в беседе с RT.
Между тем именно «боснийский сценарий», который Левченко отверг, может привести к мирному урегулированию, убеждён Шаповалов.
«Украинскому послу было бы хорошо проанализировать опыт другой страны, в которой он выполняет функции дипломатического представителя, то есть Боснии и Герцеговины. Именно этот опыт полезен — опыт разрешения гражданской войны путём создания федеративного государства, которое существует, и существует успешно», — подчеркнул аналитик.
Ввод миротворцев в Донбасс
Отметим, что Украина неоднократно выступала за ввод миротворцев ООН в Донбасс. Во время президентства Петра Порошенко, Киев предлагал ввести контингент с широкими полномочиями, передав им под контроль в том числе российско-украинскую границу. Однако глава Украины Владимир Зеленский с момента вступления в должность 20 мая к вопросу миротворцев не возвращался.
На встрече помощников и советников глав государств «нормандского формата» 12 июля в Париже вопрос ввода в страну миротворцев ООН также не обсуждался. Это связано с тем, что такого предложения нет в Минских соглашениях, пояснил замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Президент России Владимир Путин осенью 2017 года поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе. Речь идёт о контингенте, который бы обеспечивал безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые следят за ситуацией на востоке Украины. При этом согласно российской инициативе, миротворцы будут размещаться на линии разграничения и только при условии соблюдения соглашений о разведении сил.
«И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашённых республик — ДНР и ЛНР», — подчеркнул Путин.
Однако российский план был отклонён. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, это произошло из-за позиции США и Украины.
«Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединённых Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе», — сказал он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июля 2019, 07:39
|
21 июля 2019, 01:24
|
24 июля 2019, 23:54
|
22 июля 2019, 03:39
|
24 июля 2019, 10:54
|
25 июля 2019, 19:24
|
25 июля 2019, 03:09