Майю Санду обвиняют в бездействии

В Молдове звучат мнения, что новый президент не готов выполнять свои обязанности

Всё чаще молдавские политологи и эксперты стали говорить о том, что страна стремительно движется навстречу катастрофе, новый же президент не только ничего не предпринимает, но и сохраняет завидное спокойствие.

По мнению главы общественного движения Antimafia Серджиу Мокану, Майя Санду ничего не делает, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу, страна находится в тяжелейшем состоянии, а советники нового президента не соответствуют необходимому уровню компетенции.

«Майя Санду явно неадекватна. Уже три недели она ничего не делает, а государство идёт к катастрофе. У неё нет решения. Она ждёт расширения полномочий от Конституционного суда для правительства Додона! Мы находимся в позорной и драматической ситуации»,

– уверен Серджиу Мокану.

Бьют тревогу и журналисты – прошёл почти месяц президентства Майи Санду, однако никаких действий, кроме вояжа в Киев не было предпринято в условиях экономического и политического кризисов. Она даже отказывается выдвигать кандидата на пост премьер-министра, хотя это её обязанность, ничего не делает для формирования нового правительства, не говоря уже о роспуске парламента и назначения досрочных парламентских выборов.

«Наоборот, она затягивает этот процесс, её объяснения выглядят абсолютно нелогичными, призывы идут вразрез с действующим законодательством. Вместо действий она завалила Конституционный суд запросами о том, как можно обойти это законодательство. Думается, Майя Санду оказалась не готовой к высокой должности президента Республики Молдова, как и в прошлый раз – к посту премьер-министра. Ждём её новых неординарно-неадекватных шагов, которые в полной мере разоблачат неспособность нести бремя главы государства»,

– уверен журналист Олег Волков из «Молдавских ведомостей».

А экс-президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин называет нынешнее состояние страны «государственным коллапсом», ведь в стране не функционируют основные органы власти. За четыре месяца парламент провёл десять заседаний при норме два заседания в неделю, правительство не работает, его, по сути, нет, когда будет назначен новый состав правительства – никто не знает.

«Политические силы, поддерживающие нового президента, не обладают парламентским большинством. Вообще, непонятно, как они в такой ситуации будут утверждать новый кабинет министров. Обстановка в стране не улучшается, а усугубляет её пандемия и распространение вируса»,

– прокомментировал ситуацию в стране Воронин в эфире радио Sputnik Молдова.

Экономический и политический кризисы усугубляются пандемией коронавируса, решением вопроса массовой вакцинации населения никто не занимается. Между тем, по мнению главы молдавских коммунистов, количество заболевших будет расти с каждым днём, ведь в первые две недели нового года было резко уменьшено количество ежедневных тестов, что создало видимость улучшения эпидемиологической ситуации.

На этом фоне в пятницу, 15 января, экс-президент Игорь Додон объявил, что срочно созывает исполнительный комитет Партии социалистов.

«В стране политический, конституционный и правительственный кризис, спровоцированный бездействием нынешнего президента. В связи с этим я в качестве председателя ПСРМ – самой влиятельной политической силы в Молдове с самым большим представительством в парламенте страны – принял решение созвать в понедельник Исполнительный комитет Партии социалистов для обсуждения сложной политической ситуации в стране после избрания нового президента»,

– заявил Игорь Додон и пригласил представителей СМИ на пресс-конференцию.