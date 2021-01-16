Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Ки...
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереот...
Главная / Украина

Майю Санду обвиняют в бездействии

16 января 2021, 14:05  •  100 • Украина
В Молдове звучат мнения, что новый президент не готов выполнять свои обязанности
Всё чаще молдавские политологи и эксперты стали говорить о том, что страна стремительно движется навстречу катастрофе, новый же президент не только ничего не предпринимает, но и сохраняет завидное спокойствие.
По мнению главы общественного движения Antimafia Серджиу Мокану, Майя Санду ничего не делает, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу, страна находится в тяжелейшем состоянии, а советники нового президента не соответствуют необходимому уровню компетенции.
«Майя Санду явно неадекватна. Уже три недели она ничего не делает, а государство идёт к катастрофе. У неё нет решения. Она ждёт расширения полномочий от Конституционного суда для правительства Додона! Мы находимся в позорной и драматической ситуации»,
– уверен Серджиу Мокану.
Бьют тревогу и журналисты – прошёл почти месяц президентства Майи Санду, однако никаких действий, кроме вояжа в Киев не было предпринято в условиях экономического и политического кризисов. Она даже отказывается выдвигать кандидата на пост премьер-министра, хотя это её обязанность, ничего не делает для формирования нового правительства, не говоря уже о роспуске парламента и назначения досрочных парламентских выборов.
«Наоборот, она затягивает этот процесс, её объяснения выглядят абсолютно нелогичными, призывы идут вразрез с действующим законодательством. Вместо действий она завалила Конституционный суд запросами о том, как можно обойти это законодательство. Думается, Майя Санду оказалась не готовой к высокой должности президента Республики Молдова, как и в прошлый раз – к посту премьер-министра. Ждём её новых неординарно-неадекватных шагов, которые в полной мере разоблачат неспособность нести бремя главы государства»,
– уверен журналист Олег Волков из «Молдавских ведомостей».
А экс-президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин называет нынешнее состояние страны «государственным коллапсом», ведь в стране не функционируют основные органы власти. За четыре месяца парламент провёл десять заседаний при норме два заседания в неделю, правительство не работает, его, по сути, нет, когда будет назначен новый состав правительства – никто не знает.
«Политические силы, поддерживающие нового президента, не обладают парламентским большинством. Вообще, непонятно, как они в такой ситуации будут утверждать новый кабинет министров. Обстановка в стране не улучшается, а усугубляет её пандемия и распространение вируса»,
– прокомментировал ситуацию в стране Воронин в эфире радио Sputnik Молдова.
Экономический и политический кризисы усугубляются пандемией коронавируса, решением вопроса массовой вакцинации населения никто не занимается. Между тем, по мнению главы молдавских коммунистов, количество заболевших будет расти с каждым днём, ведь в первые две недели нового года было резко уменьшено количество ежедневных тестов, что создало видимость улучшения эпидемиологической ситуации.
На этом фоне в пятницу, 15 января, экс-президент Игорь Додон объявил, что срочно созывает исполнительный комитет Партии социалистов.
«В стране политический, конституционный и правительственный кризис, спровоцированный бездействием нынешнего президента.
В связи с этим я в качестве председателя ПСРМ – самой влиятельной политической силы в Молдове с самым большим представительством в парламенте страны – принял решение созвать в понедельник Исполнительный комитет Партии социалистов для обсуждения сложной политической ситуации в стране после избрания нового президента»,
– заявил Игорь Додон и пригласил представителей СМИ на пресс-конференцию.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
15 января 2021, 23:25
«Крымская платформа» доведёт до перекрытия поставок дизеля для Украины – эксперт
15 января 2021, 09:40
Украина приближается к краю обрыва
16 января 2021, 06:45
Активная игра Киева в геополитическую «шестёрку» окончательно разорвёт Украину – эксперт
15 января 2021, 21:35
МВФ запрещает Украине понижать цены на газ, несмотря на тарифный геноцид и массовые акции протестов
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не...
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-...
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задер...
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2021, 15:05
В Эстонии заговорили о присоединении к России: Премьер стал спешно цитировать Конституцию
13 января 2021, 21:55
ВСУшники, пройдя подготовку в США, увольняются из армии
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.