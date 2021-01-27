Майю Санду обвинили в создании угрозы безопасности Молдовы

«Назначение сомнительных лиц в Высший совет безопасности страны – прямая угроза безопасности государства»

Президент Молдавии Майя Санду изменила состав Высшего совета безопасности (ВСБ), включив в него президентских советников и представителей своей партии PAS, что уже вызвало новую волну недоумения и возмущения по всей стране.

Впервые в истории Молдовы в состав ВСБ вошли представители неправительственных организаций не только с зарубежным финансированием, но и связанных с фондом Джорджа Сороса.

«Майя Санду открыто подрывает национальную безопасность страны. Сегодня она своим указом утвердила состав Высшего совета безопасности, куда вошли представители нескольких неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, в том числе от структур Сороса. А ведь члены ВСБ имеют доступ к гостайне!»,

– возмущён советник экс-президента Игоря Додона Эрнест Варданян.

Экс-глава администрации президента Ион Пэдурару напомнил новому президенту, что в состав ВСБ назначаются те граждане, которые имеют допуск к государственной тайне, что является важным условием работы Совета безопасности. В противном случае Совбез утрачивает легитимность.

О «снижении стандартов Совбеза» говорит и политолог Дионис Ченушэ. По его мнению, так демонстративно использовать свою власть, назначая на все должности только лишь представителей своей партии, ещё не позволял себе ни один из президентов.

«Или приводи членов от всех парламентских партий, или ни от одной. Если ты этого не делаешь, ты благоприятствуешь лишь одной политической силе, используя инструменты власти»,

– подчеркнул политолог, считая назначение некоторых советников президента в состав ВСБ «крайне бездарным».

А депутат от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя уверен – Санду продолжает «сливать» государственные институты Джорджу Соросу, причём делает это открыто, не скрывая и не опасаясь. Также он напоминает, что нынешний молдавский президент была членом сената фонда Сороса в 2009 – 2010 годах.

При этом впервые из состава Совбеза был исключён министр юстиции (Фадей Нагачевский) и башкан (глава) Гагаузской автономии (Ирина Влах), что не мог позволить себе и Плахотнюк.

Экс-президент Игорь Додон не сомневается: «таким образом Санду продемонстрировала своё отношение к региону за то, что его жители на президентских выборах в ноябре 2020 года отдали за кандидата Майю Санду менее 5% голосов, поддержав Игоря Додона. Назначение же сомнительных лиц из НПО в Высший совет безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства».