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Майя Санду желает «разобраться» с российским телевещанием

05 декабря 2021, 10:55  •  122 • Украина
Президент Молдавии уверяет – в стране идёт «массивная пропаганда со стороны России»
Президент Молдавии Майя Санду уже не в первый раз говорит о необходимости запретить «российскую пропаганду» на территории страны. Под российской пропагандой она подразумевает работу российских телеканалов в молдавском телеэфире.
По словам президента, скоро в Молдавии начнёт свою работу новый Совет по телевидению и радиовещанию (СТР), который должен решить эту проблему.
«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав Совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определённые законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет работать объективно и вместе с тем эффективно»,
– заявила Майя Санду в эфире телеканала TVR Moldova.
Кроме того, вместе с новым Советом по телевидению и радиовещанию в стране начнёт действовать и программа реформирования системы безопасности. Распространяться эта программа будет и на сферу киберпространства, чтобы обеспечить кибербезопасность Молдовы.
«Основная часть нашей деятельности по реформированию системы безопасности будет зависеть от работы СТР. После того как Совет приступит к своей деятельности, мы решим, справляется ли нынешнее законодательство с проблемой или необходимы изменения в области безопасности, проанализируем и сделаем выводы»,
– добавила глава государства.
По её словам, Центр независимой журналистики Молдовы представил отчёт о том, что в республике якобы существует «массивная пропаганда со стороны России» через ретранслируемые российские телеканалы. Эта пропаганда – настоящая угроза для республики, не сомневается президент, а значит, с этим необходимо бороться.
Молдавские политологи в один голос утверждают: Санду уверенно идёт по стопам беглого олигарха и бывшего «хозяина» страны Влада Плахотнюка, который точно так же пытался в 2018 году запретить российское телевещание на законодательном уровне. Тогда Плахотнюк также прикрывался красивыми словами и благими целями, утверждая, что закон о запрете ретрансляции телеканалов России «защитит государство от возможных попыток дезинформации или манипуляции из-за рубежа с помощью СМИ».
Эти ограничения правительству социалистов удалось отменить только в декабре прошлого года.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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