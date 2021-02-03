Майя Санду занялась «реформами» внутри страны

Президент Молдавии в ответ на обвинения в бездеятельности заключает договора и распускает советы

Президент Молдовы Майя Санду подписала договор с председателем Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Татьяной Бадан. Само подписание прошло торжественно и транслировалось в прямом эфире. При этом глава государства отметила, что только от местных властей зависит благосостояние страны и теперь-то уж точно Молдова начнёт процветать.

«Местное развитие – ключ к повышению стандартов. Ожидания от примаров высоки. Люди хотят, чтобы у них была водопроводная вода и канализация, чтобы у них была работа в населённых пунктах. А у примаров должны быть все средства для решения проблем. Большие проекты требуют больших денег, а местные бюджеты маленькие, зачастую деньги делились несправедливо. Есть проблемы, и я обязуюсь внести свой вклад в поиск решений»,

– заверила Майя Санду сразу после подписания документа.

Такой договор подписывается впервые, что особо подчеркнула президент. Теперь, по её словам, местному самоуправлению не нужно будет выходить на улицы, чтобы отстаивать свои права, потому как все вопросы отныне, как и все проблемы, будут решаться в рамках договора о сотрудничестве.

Однако не все оценили важность и торжественность мероприятия – Яловенский районный совет поинтересовался у президента, по какому принципу распределялись средства из государственного бюджета для районов и за что «наказали» Яловенский район, которому выделили финансы из расчёта около трёх лей на одного жителя района, тогда как Орхейскому и Комратскому району средства выделили в 180 раз больше в пересчёте на одного жителя.

По мнению же бывшего вице-премьера Молдавии Александра Муравского, торжественное подписание договора о сотрудничестве с Конгрессом местных властей больше похоже на цирковое представление.

«Ждём подписания соглашений о сотрудничестве с Национальной Федерацией Футбола, Ассоциацией филателистов и Обществом охотников и рыболовов. Ведь без такого соглашения президент не знает, чем ей заниматься. Интересно, а организации, не подписавшие подобного рода соглашения, будут иметь право голоса?»,

– недоумевает Муравский.

Но президент решила и дальше действовать решительно и распустила все консультативные советы, действующие при президенте, – по экономической реформе, гражданскому обществу и конституционной реформе.