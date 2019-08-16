23 августа 2019 года – 75-лет началу освобождения Молдавии от румынских и немецко-фашистских захватчиков

Прозападное крыло молдавских политиков (блок ACUM) надумало объявить 23 августа днём жертв всех тоталитарных режимов. Премьер-министр Майя Санду отдала распоряжение подготовить соответствующий проект указа.

23 августа 2019 года исполняется 80 лет со дня заключения между Германий и Советским Союзом Договора о ненападении . В 2008 г. Европарламент объявил 23 августа Европейским «днём памяти жертв сталинизма и нацизма». А для Молдавии 23 августа сего года – 75-летняя годовщина начала освобождения от немецко-фашистских и румынских захватчиков в ходе Ясско-Кишинёвской операции Красной армии.

Эта операция, входящая в число «десяти сталинских ударов», завершилась полным разгромом немецко-румынских оккупантов. Были уничтожены 22 немецких дивизии и почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте, что позволило вывести Румынию из войны и открыть Красной армии путь к освобождению Балкан.

Президент Игорь Додон выразил несогласие с позицией Санду. Партия социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) осудила попытку премьера затмить величие подвига советских воинов и объявила о намерении провести 23-24 августа ряд торжественных мероприятий, посвящённых событиям 1944 года.

Предложение Санду отменить день освобождения Молдавии от фашизма прозвучало на фоне её встречи с конгрессменом США Майклом Квигли. В беседе с Квигли Санду подчеркнула важность стратегического сотрудничества Кишинёва с Вашингтоном. В настоящее время Майя

Санду окружена румынскими советниками и действует в русле румынской политики в Восточной Европе.