Майя Санду во Франции: «Мы тоже европейцы!»

«Денег опять не дали, но обещали моральную поддержку»

Во второй день своего визита во Францию президент Молдавии Майя Санду встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, объявив, что она первый молдавский президент, посетивший Елисейский дворец.

«Мне очень приятно быть первым президентом Молдовы, который посетил Елисейский дворец. Этот визит очень важен для нас. Визит, который углубит сотрудничество между Молдовой и Францией. Республика Молдова – европейское государство не только с географической точки зрения. Мы европейцы по культуре, истории, языку, но также и по стремлению к демократии, равенству и верховенству закона»‎,

– цитирует выступление Санду в Париже пресс-служба президента Молдовы.

Молдавский президент в очередной раз продемонстрировала незнание даже новейшей истории своей страны – Францию с официальными визитами посетили четыре президента Молдавии, среди которых и предшественник Санду Игорь Додон – в 2018 году.

Президент Франции со своей стороны заверил, что его страна поддерживает «независимость, суверенитет и территориальную целостность Молдовы» и пообещал помогать молдавским реформам, особенно реформе юстиции, а также в урегулировании приднестровского конфликта, который «представляет собой угрозу для европейской безопасности».

После встречи с Макроном Майя Санду пообщалась с представителями французского бизнеса, обсудив с ними экономическое развитие Молдавии и те направления, которые интересны французской стороне – возобновляемые источники энергии, медицина, гражданская авиация.

«Я рада видеть, что большинство из вас заинтересованы в инвестировании или в расширении своих инвестиций в экономику Республики Молдова. Мы приложим все усилия, чтобы это произошло как можно скорее»,

– заявила на встрече президент Молдавии, отметив, что сегодня в стране уже работают 233 французские компании, которые оценили «выгодное географическое положение Молдовы».

Однако из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса на встрече с молдавским президентом присутствовало небольшое число представителей французского бизнеса.

«Поездка Санду в Париж считается очень удачной. Денег опять не дали, но обещали моральную поддержку»,

– заявил депутат-социалист, политолог Богдан Цырдя.

Прокомментировал поездку президента и Игорь Додон, отметив, что подобные визиты всегда идут на пользу имиджу страны, особенно если есть результаты, «однако проводить треть месяца за рубежом – это перебор, важнее – решать домашние проблемы».