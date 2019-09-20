Майя Санду в Вашингтоне пообещала вернуть в Молдову демократию

Майк Пенс напомнил молдавскому премьер-министру, что реформы в Молдове ещё не завершены

18 сентября в Соединённые Штаты с двухдневным рабочим визитом прибыла молдавская делегация во главе с премьер-министром страны Майей Санду. В составе делегации – вице-премьер Андрей Нэстасе, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр финансов Наталья Гаврилица, советник премьера по безопасности и обороне Виктория Рошка и советник по внешней политике Владислав Кульминский.

Визит Майи Санду в США изначально планировался на 31 августа, однако в последний момент был отложен. Тогда причиной отмены визита назвали изменение в рабочем графике госсекретаря США Майка Помпео.

С молдавским премьер-министром встретилась советник президента США Иванка Трамп. Говорили о борьбе с коррупцией. «Борьба с коррупцией необходима для привлечения инвестиций и создания сильной деловой среды. США будут и впредь поддерживать Республику Молдова в проведении демократических реформ, в разработке программ расширения прав и возможностей женщин, а также в обеспечении равных возможностей с целью поощрения женщин к участию в бизнесе», – поучала Майю Иванка.

Санду также встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом, обсудив во время встречи дальнейшее развитие двусторонних отношений. Пенс со своей стороны пообещал поддержать Молдову «на пути построения демократии».

«Лидеры обсудили пути повышения экономического развития и энергетической безопасности республики Молдова. Вице-президент вновь заявил о полной и неизменной поддержке Соединёнными Штатами нового правительства республики Молдова и выразил надежду, что оно и впредь будет привержено продолжению реформ. Вице-президент подчеркнул, что США поддерживают молдавский народ в его усилиях по построению более процветающего и демократического будущего», – сообщает пресс-служба вице-президента.

Майк Пенс напомнил премьер-министру, что реформы в Молдове ещё не завершены – до сих пор не назначен независимый генеральный прокурор, а ещё необходимо принять законодательство для обеспечения независимости государственных учреждений, да и решительных мер по борьбе с коррупцией не очень заметно.

Затем Майя Санду встретилась с конгрессменами Питом Олсаном и Дэвидом Прайсом – сопредседателями группы по политической поддержке республики в конгрессе США, в беседе с которыми пообещала, что Кабмин Молдовы обязательно восстановит демократию в стране.

«Правительство обязалось демонтировать систему, созданную бывшим режимом, бороться с коррупцией на всех уровнях и по-настоящему реформировать правосудие. Люди должны знать, что справедливость восторжествует», – заверила Санду и призвала конгрессменов поддерживать Молдову и впредь, а для этого необходимо, чтобы «Конгресс США принял резолюцию в поддержку демократического преобразования Молдовы».

Также премьер-министр пообещала, что Молдова не отступит от своего «западного вектора» и будет добиваться вывода российских миротворцев с территории Приднестровья.

А во время встречи со спецпомощником президента США и директором департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности Тимом Моррисоном Майя Санду попросила о помощи в расследовании кражи миллиарда, в поиске виновных и в возврате украденных денег. Моррисон пообещал, что Департамент юстиции США окажет «полную поддержку Молдове в этом вопросе».

В завершение визита премьер-министр, глава МИДЕИ и министр финансов встретились в Вашингтоне с представителями молдавской диаспоры.