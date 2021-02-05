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Майя Санду в Париже попросила помочь Молдове получить вакцину

05 февраля 2021, 01:35  •  44 • Украина
«Пока в Молдове не будет ясности в отношении правительства, подобные визиты конкретных результатов не дадут»
Находясь с рабочим визитом во Франции, президент Молдовы Майя Санду встретилась с председателем Национального собрания Ришаром Ферраном и членами группы дружбы Франция-Молдова в Нацсобрании.
Во время переговоров Майя Санду ещё раз подтвердила: Молдова заинтересована в активизации экономического сотрудничества с Францией и к расширению двусторонних отношений на всех уровнях.
«Франция постоянно поддерживает демократические и экономические реформы в Республике Молдова. Мы поставили перед собой задачу построить государство, которое защитит своих граждан, предоставит им возможности для будущего и сделает демократию и права человека реальностью. В то же время мы хотим быть надёжным партнёром за рубежом и использовать возможности, предлагаемые Восточным партнёрством»,
– цитирует Майю Санду пресс-служба президента Молдовы.
Французскую сторону интересовали события, происходящие в политической жизни Молдавии и всего региона. Ришар Ферран также отметил «приверженность Санду борьбе с коррупцией, соблюдению прав человека и европейским ценностям», подчеркнув, что эти три вопроса общие у всех европейских стран.
«Вот почему мы будем поддерживать вас в этом начинании»,
– заверил глава Национального собрания.
Встретилась Майя Санду и с министром европейских и иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом, рассказав ему о том, что Молдова собирается выходить из создавшегося в стране политического кризиса путём проведения досрочных парламентских выборов.
Майя Санду поблагодарила Францию за поддержку, подчеркнула необходимость укрепления экономического сотрудничества и попросила «оказать помощь в скорейшем доступе к вакцине против Covid-19».
По мнению молдавского политолога Игоря Волницкого, в условиях политического кризиса в Молдавии, президенту нужно решать внутренние проблемы, а не заниматься внешними связями, ведь сегодня никто не может предсказать, чем закончится нынешняя непростая политическая ситуация в стране
«Важно иметь хорошие отношения с крупными мировыми державами и международными организациями. Но, наверное, для поездки в Париж Майя Санду выбрала не самое удачное время. Пока в Молдове не будет ясности в отношении правительства, досрочных выборов – подобные визиты конкретных результатов не дадут»,
– рассказал в интервью радио Sputnik Молдова Волницкий, подчеркнув, что в Европе Санду всё равно не получит ничего, кроме обещаний поддержки, – никто не окажет финансовую помощь стране, в которой нет правительства.
Соб. корр. ФСК
На фото. Встреча Майи Санду и Ришара Феррана, источник – Пресс-служба президента Молдовы

Фонд Стратегической Культуры

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